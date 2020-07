Quién es el hombre que atacó a golpes a una mujer en Parque Hundido y por qué el caso conmocionó a la CDMX

La Fiscalía capitalina dio con el probable agresor cuatro días después de levantada la denuncia (Foto: Facebook@Claudia Revilla)

Rolando “N” fue identificado por la Fiscalía de la Ciudad de México como presunto responsable de agredir a Claudia Revilla, una ciudadana que denunció el ataque de que fue víctima mientras corría por una pista del Parque Hundido en la delegación Benito Juárez.

“En seguimiento a la denuncia presentada en la Fiscalía de Investigación Territorial en @BJAlcaldia, por una mujer que fue agredida en el Parque Hundido, @PDI_FGJCDMX ha identificado, a Rolando “N”, como la persona posible responsable de causarle lesiones”, informó este miércoles 15 de julio la autoridad capitalina vía Twitter.

El 10 de julio pasado, la mujer publicó en Facebook que un tipo le dio un puñetazo, causándole lesiones en la cara, a la altura del pómulo izquierdo, según consignó mediante una fotografía cargada a la red. De acuerdo con el relato de Claudia Revilla, el mismo sujeto la había agredido en otra ocasión, pues éste obligaba a quiénes alcanzaba en la carrera a que se apartaran de la pista y le dejaran libre el paso.

Claudia Revilla fue lesionada en el pómulo izquierdo por Rolando "N", quien la atacó por segunda vez (Foto: Facebook@Claudia Revilla)

“Muchos años trabajé a lado de mentes violentadas (sic)... hoy me tocó a mi!! Cuidado a las corredoras del Parque Hundido, el hombre que ven abajo va golpeando o empuñando a las mujeres que nos cruzamos con él en el carril de corredores... Su argumento es que nosotras debemos siempre hacernos a un lado!!! No es la primera vez”, escribió la ciudadana, acompañando su publicación de dos fotografías; una de ellas, con la imagen del agresor y la otra, del moretón en su rostro, producto del golpe que Rolando “N” propinó, quien además habría empujado a otra mujer en la misma secuencia de los eventos.

A raíz del ataque, la corredora tuvo apoyo de una mujer que atestiguó los hechos, a la cual agradeció por la solidaridad mostrada. Calificó de cobarde el acto de violencia y sugirió que, si otros asiduos del parque se cruzaban con él, lo evitaran y avisaran a la policía porque el tipo ya tenía denuncia.

“Un acto más de cobardía en tiempos en los que pensé que todos cambiaríamos”, finalizó Claudia Revilla en su primer mensaje, mismo que hasta el momento registra alrededor de 14,000 compartidas, 2,800 reacciones y unos 1,500 comentarios. La mayoría de respuestas son en condena a las agresiones.

La Policía de Investigación ya busca al atacante, pues luego de sus actos violentos, huyó del lugar (Foto: Facebook@JoaquinLopezDoriga)

En una publicación más amplia, la víctima relató que este sujeto ya la había intimidado antes, pero esa vez pensó que se trató de un accidente, por lo que decidió modificar su rutina y trayecto para correr.

“El sujeto que hoy me agredió, por fin logro quitarme a golpes del carril para correr, ya antes me había empujado (esa primera vez, pensé que era un accidente) . Cuando sucedió esto, decidí correr en sentido contrario para tenerlo de frente y evitarlo .Vi que con insistencia él se ponía de frente para volverme a sacar del carril... Entonces es que decidí correr afuera del parque , sin poder evitar entrar solo en un pequeño tramo del mismo para evitar callecitas (me salía en la rampa que da a la Calle Porfirio Díaz , corría sobre toda la banqueta de Insurgentes y me metía otra vez en la rampa de MILLET...”, contextualizó la ciudadana capitalina.

Luego de ser agredida, la mujer confrontó y quiso aprehender al tipo, quien intentó un segundo golpe y después emprendió la huída. Posteriormente fue hecha la denuncia acompañada por otras mujeres en el parque, la oficial Coral y su colega, quienes fueron en bicicleta para buscar al atacante.

Un día después de ser agredida, Claudia Revilla acudió a presentar formal denuncia en un acompañamiento de las autoridades (Foto: Facebook@Claudia Revilla)

“Trate de sostenerlo pero pateaba e intentó volver a golpear (las personas que me querían ayudar me alertaban para que no me volviera agredir) lo solté y salió corriendo y yo tras el... seguro el pensara que como es hombre corrió más rápido y que ganó. No gano, perdiooo!!! Quedo al desnudo, me dio la oportunidad de recibir un apoyo solidario, cariñoso y afortunado!!! (...) La denuncia está hecha, la alerta de género ya se realizó y seguramente el tendrá que seguir corriendo porque su cobardía es pública”, publicó Claudia Revilla quien agradeció a sus amigos y extraños por el apoyo mostrado, como a personal de la Alcaldía Benito Juárez, que le asesoraron para interponer su queja formal.

Al día siguiente de los hechos (sábado 11 de julio), la agredida acudió ante la Fiscalía de Investigación Territorial ubicada en Benito Juárez para presentar su denuncia. Porque, argumentó, ninguna mujer merece pasar por agresiones.

“No había forma de temer ni al coronavirus ni al miedo de salir y encontrarme con este hombre...”, comentó con una fotografía del documento consignado por las autoridades. Mientras tanto, la Policía de Investigación local ha ubicado la identidad del presunto responsable y están en su búsqueda.

