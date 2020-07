Juez pidió explicar a López-Gatell por qué no se dio a conocer el semáforo de coronavirus

Un juez federal instó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a explicar su decisión de no publicar el semáforo epidemiológico nacional de Covid-19 el pasado viernes, como cada semana se da a conocer.

Aunque Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, rechazó conceder una suspensión provisional que obligue al funcionario a reanudar de inmediato la publicación.

Regis admitió a trámite un amparo promovido por el abogado Carlos Escobedo Suárez, quien alegó que la no publicación del semáforo nacional para la semana del 10 al 17 de julio viola derechos humanos de acceso a la salud y a la información, y careció de la debida fundamentación y motivación legal, documentó el portal Reforma.

“Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de quince días rinda su informe justificado, en el que deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se le reclaman o la improcedencia del juicio”, ordenó el juez.

Para este jueves está prevista habrá una nueva reunión de López-Gatell con los Gobernadores y con Sánchez Cordero para revisar este tema, y llegar a un consenso sobre la actualización semanal o quincenal.

López-Gatell, informó que este viernes 10 de julio no se presentaría el avance del semáforo de alerta epidemiológica que iba a regir la siguiente semana, debido a inconsistencias en los datos nacionales.

Detalló que la información que recibieron de los 32 estados no fue uniforme, por lo que tomaron la decisión de atrasarlo esta semana, con la finalidad de presentar a la ciudadanía un semáforo basado en datos confiables y no entregarlo a tiempo pero con “huecos grises”.

“Hoy es viernes y hoy esperábamos ver un semáforo. Decidimos hoy no presentar el semáforo ¿Por qué razón?, porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados”, dijo el funcionario de salud al respecto.

“Al inicio pensamos que teníamos un desface en nuestra base de datos y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias, entonces hoy no vamos a presentar semáforo y vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas al respecto”, agregó.

El subsecretario aclaró que dichas inconsistencias no son en todos los estados de la República, sin embargo se han visto en la necesidad de suspender la renovación del semáforo de este viernes.

“No son las 32 entidades federativas, dejo en claro, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados porque no hay información consistente para la evaluación”, detalló.

“Sin ánimos de culpar y esto no tiene nada que ver con la política, esto es una evaluación técnica. Señales preocupantes de repuntes, no solo en estos estados, hay otros que iremos presentando, en donde cuando es la curva epidémica esperada, ya sabíamos que la íbamos a tener. No hay que reclamar, pero sí hay que actuar”, añadió el subsecretario.

México ha intentado reaperturar el país luego del aislamiento obligatorio producto de la pandemia de COVID-19. Para hacerlo, el gobierno implementó el Semáforo de Riesgo Epidemiológico que, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se encuentra a negociación con los gobiernos locales.

Personas esperan su turno este miércoles para realizarse pruebas de COVID-19, en uno de los 34 módulo instalados Ciudad de México Foto: (EFE/Jorge Nuñez)

Este semáforo comenzó a tener vigencia en el país el pasado 3 de junio y el subsecretario dijo que, independientemente de que se produzca todas las semanas, este es un instrumento de monitoreo de riesgo y no tendría que negociarse con los estados.

“No está sujeto a negociación. Es un instrumento técnico. Nosotros le decimos a los gobiernos estatales esto es lo que se identificó en tu entidad”, afirmó.

Señaló que este continuará vigente a menos que sea rebocado, pues es una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mencionó que el roce con los gobiernos estatales ha ocurrido en varias ocasiones, pues “los gobiernos estatales nos dicen: ah pero resulta que ya abrí tres hospitales más, tómamelos en cuenta. Lo que decimos es: verifiquemos que está en el sistema único oficial, establecido en el DOF, para que me reportes tu ocupación hospitalaria; si no está, no te lo puedo tomar en cuenta. Y la calificación que sale es la que sale del método. No es que sube, bájale. No hay negociación alguna, es un instrumento técnico”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Hugo, aguanta, el pueblo se levanta”: López Obrador refrendó respaldo a López-Gatell

Por “negligencia criminal” de “un burócrata ambicioso”: Lilly Téllez y su posible demanda a López-Gatell

Oposición denunciará a López-Gatell por “violencia política de género”