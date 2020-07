Semáforo epidemiológico no está a negociación con los estados: López-Gatell

Dijo que este es un instrumento de monitoreo de riesgo y no tendría que negociarse con los estados. (Foto: EFE/Presidencia de México)

México ha intentado reaperturar el país luego del aislamiento obligatorio producto de la pandemia de COVID-19. Para hacerlo, el gobierno implementó el Semáforo de Riesgo Epidemiológico que, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se encuentra a negociación con los gobiernos locales.

Este semáforo comenzó a tener vigencia en el país el pasado 3 de junio y el subsecretario dijo que, independientemente de que se produzca todas las semanas, este es un instrumento de monitoreo de riesgo y no tendría que negociarse con los estados.

No está sujeto a negociación. Es un instrumento técnico. Nosotros le decimos a los gobiernos estatales esto es lo que se identificó en tu entidad

Por otro lado, respecto a la eficiencia del semáforo, mencionó que la decisión de no actualizarlo el pasado 10 de julio fue malinterpretada por medios y caricaturistas " que habíamos tirado a la basura el semáforo. No está tirado a la basura”.

Señaló que este continuará vigente a menos que sea rebocado, pues es una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mencionó que el roce con los gobiernos estatales ha ocurrido en varias ocasiones, pues “los gobiernos estatales nos dicen: ah pero resulta que ya abrí tres hospitales más, tómamelos en cuenta. Lo que decimos es: verifiquemos que está en el sistema único oficial, establecido en el DOF, para que me reportes tu ocupación hospitalaria; si no está, no te lo puedo tomar en cuenta. Y la calificación que sale es la que sale del método. No es que sube, bájale. No hay negociación alguna, es un instrumento técnico”.

Negó que con estas acciones estuvieran atribuyendo la responsabilidad a los estados y destacó que la de decisión se tomó porque hubo inconsistencias en la información vertida por algunos estados.

“Hubo sentimientos de culpa de que ya los estamos criticando. Nadie se debe ofender. (...) Sabemos exactamente cuántos y cuáles estados no actualizaron información muy importante, en especial de la ocupación hospitalaria, por eso se paró la actualización”, dijo.

Por otro lado, fue durante una reunión con la la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se llegó a la conclusión de que se actualizaría constantemente el semáforo epidemiológico.

Mientras la reapertura presenta sus complicaciones, el coronavirus en el país ha llegado a los 36,327 decesos y 311,486 casos confirmados acumulados. Hay también 363,930 casos negativos y 80,721 son sospechosos, además 193, 976 personas se han recuperado.

Los estados donde el nivel de la enfermedad son la Ciudad de México (por si sola tiene el 18.9% de los casos), Estado de México, Tabasco y Puebla. Por el contrario, Colima, Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit son las cuatro con el menor número de contagios.

En el panorama internacional, América sigue siendo el continente con el mayor número de casos de SARS-CoV-2, con un total de 6,780,428 casos contabilizados, de los cuales, 110,549 se registraron en las últimas 24 horas. Detrás está Europa con un total de 2,948,104 casos, de entre ellos 20,691 se registraron en el último día

Mundialmente hay 12,964,809 casos confirmados y 2,801,402 (22%) son casos activos, registrados en los últimos 14 días. De tal modo la letalidad global es de 4.4%.

Aunque hasta el momento no hay una cura como tal, el laboratorio estadounidense Moderna anunció que la vacuna que esta desarrollando, produjo anticuerpos para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis.

