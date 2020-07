Violencia en Salamanca está ligada a refinería: López Obrador afirmó que había contubernio al interior de Pemex y el crimen organizado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a las obras de rehabilitación de la refinería de Salamanca, Guanajuato, dijo que la violencia estaba relacionada con dichas instalaciones, pues afirmó que había contubernio al interior de Pemex y el crimen organizado para el robo de combustibles.

“Era importante que estuvieran aquí (los funcionarios federales) porque sigue habiendo mucha violencia en esta región y tenía que ver con la refinería, no solo con las tomas clandestinas, sino había contubernio, actuaban como asociación delictuosa autoridades, malos funcionarios de Pemex y delincuencia organizada, eso se terminó, ya no hay esa impunidad”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que la política petrolera ya cambió y que la extracción del crudo se hará de manera racional para no dejar a las futuras generaciones sin este recurso; además dijo, el plan es no vender crudo al extranjero, sino procesarlo en el país.

“La idea es no vender petróleo crudo al extranjero que lo que se produzca de petróleo se procese en México, es un cambio en la política petrolera, esto también va a significar explotar racionalmente el petróleo, no extraer y extraer el petróleo para venderlo y dejar sin este recurso, no renovable, a las futuras generaciones”, explicó el presidente.

