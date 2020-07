“Es como un mal sueño, como una pesadilla, ya pasará”: López Obrador pidió no perder la esperanza ante coronavirus

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “ya vamos de salida” y pidió no perder la esperanza frente a la pandemia del COVID-19, pues consideró que " esto es como un mal sueño que pasará”.

“Y ya vamos, yo quiero decir, de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa. No podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza. Esto es pasajero, es como un mal sueño, como una pesadilla, ya pasará”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador también explicó que Nuevo León y Tabasco son los estados en los que actualmente existe un mayor porcentaje de hospitalización derivada de los contagios por COVID-19.

“El informe que tenemos es que son dos estados donde tenemos saturación en hospitalización general, es el 80% de ocupación en camas de hospital para atender a enfermos de COVID-19; esos estados son Nuevo León y Tabasco, en los dos estados ya estamos actuando para ampliar al número de camas y tener espacios; pero estamos a 80%, o sea, no es al cien”, informó.

