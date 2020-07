“Quieren regresarnos al agrario, esa es la propuesta neocomunista”: Salinas Pliego vuelve a desatar la controversia con sus declaraciones

El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a generar polémica con dos declaraciones difundidas desde su cuenta de Twitter, donde expresó que la libertad y la movilidad social han elevado la condición de miles de millones de personas, “sacándolas de la miseria en la que por siglos habían vivido”.

“Por desgracia”, añadió, ahora esos “promotores de la miseria” propician una regresión con su propuesta “NEOCOMUNISTA”, escribió el originario de Monterrey, Nuevo León, que fue uno de los empresarios invitados a Estados Unidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.

“Mientras el agrarismo equivale a servidumbre y estancamiento social, el Libre Comercio equivale a la libertad y la movilidad social. Así lo demuestra @AEscohotado en su magna trilogía ‘Los Enemigos del Comercio’”, añadió el presidente de Grupo Salinas.

Cabe señalar que la visita al país norteamericano se dio además, para la ratificación del T-Mec, donde se discutieron temas económicos de compra y venta de insumos, alimentos y múltiples productos entre ambos países.

Salinas Pliego es el segundo hombre más rico de México (después de Carlos Slim), con una fortuna estimada por la revista Forbes en 11,700 millones de dólares este año; forma parte, además, del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador, y Banco Azteca es uno de los principales bancos privados usados para repartir el dinero de los programas sociales del gobierno federal a través de las Tarjetas del Bienestar.

“¿Se quedarán encerrados hasta que el gobierno les permita salir?”

Esta no es la primera vez que genera polémica, ya que obre cuál es el plan a futuro ante el COVID-19, tras de dos meses de confinamiento.

Lo anterior tiene como contexto que el próximo lunes 1 de junio es la fecha que indicó el gobierno federal para que se reinicien las actividades de forma gradual, según el semáforo epidemiológico.

Posteriormente, el empresario realizó las siguientes preguntas: ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna?, ¿quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir?, o ¿quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?

Ante la emergencia sanitaria, Salinas Pliego fijó una forma de enfrentar la emergencia sanitaria, que implicó solicitar a sus trabajadores que continuar laborando, aunque en algunos casos no pertenecían al sector esencial, y dejar de lado el miedo por el coronavirus.

Y aclaró dos cosas a sus trabajadores: eran afortunados de tener empleos y que era momento en el que México los necesitaba. A finales de marzo, el multimillonario puntualizó que las medidas de salud no debían paralizar la economía, pues ello desataría “la delincuencia, la rapiña y el caos”.

Las filiales de Grupo Salinas continuaron sus labores ante la justificación que pertenecían al sector esencial para asegurar el funcionamiento de la economía nacional. En materia de financiera cuenta con Banco Azteca; en telecomunicaciones y medios tiene a Totalplay y TV Azteca, por ejemplo.

En el caso de Elektra debió cerrar, porque no pertenecía al sector esencial, aunque el empresario justificó que sí lo era, las operaciones continuaron aunque existieron reportes de contagios de coronavirus, de los cuales la compañía no ha mencionado. Además, a finales del mes de abril, en el noticiero nocturno que conduce Javier Alatorre realizó un llamado para no hacer caso a la información y cifras que da a diario Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

