Niegan a César Duarte seguir su proceso en libertad condicional

César Duarte seguirá su proceso de extradición en prisión, de acuerdo con la determinación de una jueza en Florida (Foto: Cuartoscuro)

Una jueza federal de Florida negó a César Duarte la posibilidad de seguir su proceso judicial fuera de la cárcel, luego de que el exgobernador de Chihuahua compareciera en una corte de Miami, le fue pospuesta su primera audiencia de extradición y con ello, por el momento, seguirá preso sin el beneficio de libertad condicional.

Lauren Fleischer Louis, jueza magistrada de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, localizada en la ciudad de Miami, no quiso determinar la concesión de beneficiar al ex mandatario estatal, quien fue detenido el miércoles 8 de julio pasado en la ciudad estadounidense adscrita a su jurisdicción.

De ese modo, quedó pendiente la continuación de la audiencia, misma que será reanudada dentro de dos semanas, en fecha no prevista por la jueza. Sin embargo, la próxima revisión podría ser entre el 23 y 27 de este mes en curso.

En una comparecencia a través de video por las previsiones de seguridad a que ha obligado la pandemia, César Horacio Duarte Jáquez obtuvo un plazo para que sus abogados preparen una defensa con mayor margen de tiempo.

César Duarte fue detenido este miércoles 8 de julio en Miami por alguaciles federales de Estados Unidos (Foto: Twitter@_frankyJalisco_)

A solicitud de los defensores de Duarte Jáquez, la jueza pospuso su decisión sobre concederle o no, al ex gobernador chihuahuense, oportunidad para llevar su proceso de extradición en libertad, por lo que el martes 14 de julio próximo será definido, en acuerdo, cuándo será la comparecencia para determinar el beneficio de que el ex priísta continúe su caso fuera de prisión.

La defensa del chihuahuense argumentó que necesita reunir información y contactar con los abogados del acusado, quienes lo representan en México.

De acuerdo con la agencia EFE, ese día será evaluada una moción para conceder la excarcelación bajo fianza que se prevé, será propuesta por los abogados del ex mandatario estatal. En esta cita, el imputado no estará presente, pues solo se tratarán horarios.

Durante la audiencia, César Duarte tuvo consigo un teléfono celular para escuchar la traducción de todo lo que decía Fleischer Louis, según reportó El Universal. El formato de videoconferencia fue implementado por autoridades judiciales en consonancia con disposiciones para prevenir el contagio de coronavirus, aunado al toque de queda impuesto la semana pasada en Miami ante el aumento de contagios en la entidad ubicada al sureste estadounidense.

Javier Corral prometió en campaña que llevaría a la justicia a su predecesor (Foto: EFE/Shenka Gutiérrez)

En su presentación ante la corte federal de Florida, al ex gobernador le fueron leídas las imputaciones en su contra; acusaciones hechas en México que incluyen malversación y conspiración agravadas. Además, la jueza Fleischer Louis le explicó sus derechos y el procedimiento de extradición, a ello, el chihuahuense respondió a través de una intérprete que entendía las exposiciones.

Al menos desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, el estado de Chihuahua transfirió más de USD 6,400,000 a la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y a la Financiera de la División del Norte SOFOM, empresas en que César Duarte era accionista mayoritario.

“Duarte, con la asistencia de funcionarios de su administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados”, es parte de la demanda de que da cuenta EFE.

La Fiscalía federal en Florida presentó ante la Corte Federal del Distrito Sur en Miami la misma solicitud de extradición que había sido presentada ante un juez en Nuevo México y que originó la detención provisional contra César Duarte.

Lauren F. Louis, jueza federal de Florida pospuso la audiencia y no se expresó para beneficiar con libertad condicional a César Duarte (Foto: Federal Bar Association)

Esta autoridad judicial se asumió como responsable del caso y por ello es previsible que el proceso de extradición sea radicado en Miami y el ex gobernador ya no deba ser trasladado hacia Albuquerque, Nuevo México, según reportó Reforma.

César Duarte, quien encabezó la administración de Chihuahua de 2010 a 2016, fue ubicado en un rancho de Nuevo México, por ello, la orden de detención provisional en su contra se presentó originalmente en esa entidad estadounidense.

Autoridades mexicanas reclamaron la extradición del ex gobernador chihuahuense por una orden de aprehensión girada el pasado 8 de octubre por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Tom Heinemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado de EEUU, adjuntó en un documento judicial, archivado este día en el expediente de César Duarte, que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos está vigente.

Este funcionario manifestó que será el representante de los intereses del gobierno de México, autorizado a su vez por el secretario Mike Pompeo, en el juicio de extradición contra el ex gobernador.

El ex gobernador está acusado de desviar dinero público a dos empresas de las que era accionista mayoritario (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Javier Corral, gobernador actual de Chihuahua y quien prometió llevar a su predecesor a la cárcel por sus actos de corrupción y daño al erario público de la entidad, ha enfatizado que la detención no es un regalo de Estados Unidos a México, sino que las investigaciones se basan en el trabajo de la fiscalía estatal y de la República.

“Con base en esas mismas investigaciones se ha ejercido acción penal en contra de 39 personas, entre ellas ex servidores públicos y empresarios, por hechos de corrupción. 69 procesos penales ante los tribunales. 16 sentencias condenatorias”, tuiteó el ejecutivo de Chihuahua por la mañana de este viernes.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

César Duarte tendrá este viernes su primera audiencia judicial

César Duarte, el ex gobernador al que le gustaba bailar

“Captura de Duarte no fue un regalo ni intercambio de EEUU a México”: Javier Corral sobre la captura de su antecesor