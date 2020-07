“Fue fuertísimo”: López Obrador condenó masacre en Irapuato e insistió en limpia al interior de la justicia de Guanajuato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no abandonará al pueblo de Guanajuato, ante la petición del gobernador, Diego Sinhue, al gobierno federal, apoyo para combatir la violencia en el estado; esto, luego de que el miércoles por la tarde fueran asesinados 24 jóvenes que se encontraban en un centro de rehabilitación por un comando.

“Fue muy fuerte, no vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato ya lo hemos dicho, ayer lo expresé, tenemos elementos de la Marina, del Ejército Nacional, de la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población. Es una situación muy grave, vamos a seguir apoyando, esto no tienen que ver con cuestiones partidistas, políticas”, indicó el mandatario.

López Obrador reiteró el llamado a las autoridades guanajuatenses, a que se trabaje de manera coordinada en los distintos órdenes de gobierno, así como invitó a los gobernadores que no acuden a las reuniones de seguridad que se realizan todos los días en cada entidad, a acudir y no delegar dicha responsabilidad.

“Nada más el llamado a que se trabaje de manera coordinada, hay gobernadores , que así como nosotros tenemos reuniones todos los dias,en materia de seguridad esto se replica en la mayoría de los estados, y hay gobernadores que asisten, yo recomiendo , lo digo de manera respetuosa, no deleguen estas responsabilidades y vayan a las reuniones... por que hay casos en donde van, no quiero hablar de eso, para no culpar, pero que se trabaje de manera conjunta, de verdad , que se haga a un lado la hipocresía”, expresó el presidente mexicano.

