Alerta en San Lázaro: diputado Jorge Luis Preciado dio positivo a COVID-19; acudió a sesión contagiado sin saberlo

El diputado Jorge Luis Preciado (Foto: Facebook @JorgeLuisPreciadoR)

El diputado Jorge Luis Preciado reveló a través de las redes sociales que dio positivo a la enfermedad COVID-19, y aseguró que se mantendrá en aislamiento. Se trata del noveno miembro del congreso en confirmar un contagio.

Preciado, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), se practicó la prueba para diagnosticar el virus SARS-CoV-2 antes de ingresar al congreso el martes 30 de junio de 2020. Como parte de las medidas de sanitización, se instalaron módulos para los exámenes correspondientes, mismos que se practicaron todos los participantes.

El también presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias hizo una transmisión en vivo desde la Cámara de Diputados en el que mostró algunas de las nuevas reglas que establecieron para prevenir contagios entre los diputados.

La careta, el cubrebocas y los guantes, por ejemplo, fueron obligatorios; sin embargo, el diputado se los retiró durante la grabación de video. Más adelante, mientras mostraba el funcionamiento de los aparatos en sus curules, fue necesario que se retirara uno de los guantes para registrar su asistencia por medio del lector de huellas dactilares. También se les tomó la temperatura al momento de entrar y únicamente podía ingresar una persona.

“Estamos ahorita, en este momento, en la Cámara de Diputados apenas 36 de los 500. Esta sesión se hace enmedio de la pandemia del COVID. Está vacía completamente la Cámara. Hoy se han tomado medidas especiales como el uso de la careta y el tapabocas, la prueba del COVID que nos tienen que hacer. Yo me la hice hasce unos minutos, pero te dan resultados en 24 horas”.

Preciado voló este miércoles a Manzanillo con la intención de sanitizar algunas colonias, pero luego de recibir el diagnóstico positivo, aseguró que se mantendrá encerrado durante los siguiente 15 días como lo exige el protocolo médico.

Además, reveló que informó a todas las personas que tuvieron contacto cercano con él, incluídos su hijo y a la mamá, para que se realicen las pruebas correspondientes e inicien procotolos de prevención.

“Ayer me llegó el resultado, pero resulta algo curioso que el laboratorio se equivoca y me manda una prueba de embarazo. Resultó que salí positivo a la prueba de coronavirus, lo que me obliga a mantenerme en cuarentena los siguientes quince días. A partir de hoy nos vamos a encerrar, no puedo tener contacto con nadie. El personal que me apoya ya se fue a su casa. Hasta el momento no he sentido ningún síntoma, pero vamos a estarnos revisando constantemente”, aseguró a través de una transmisión en su Facebook oficial.

El panista es el noveno diputado que reporta un contagio. Jorge Alcíbiades García Lara de Movimiento Ciudadano, María Libier Gonzáles y la legisladora María Rosete del PES ya lograron recuperarse, de acuerdo con El Universal.

José Luis Elorza y Carmen Medel Palma, ambos de Morena, también fueron diagnosticados como positivos. Del PAN, Patricia Patrón Laviada, Josefina Salazar y Adriana Dávila Fernández también revelaron sus respectivos contagios.

Preciado es diputado de la LXIV Legislatura por Acción Nacional. Desde 2018 preside la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y pertenece, además, a las comisiones de Asuntos Migratorios y la de los Derechos Humanos.

Jorge Luis Preciado ha sdo diputado local en la LII Legislatura del Congreso de Colima en 1997; diputado federal en la LIX Legislatura en 2003; diputado local en la LV Legislatura del Congreso de Colima en 2006; así como Senador en la LXII y LXIII Legislaturas de 2012 a 2018.

