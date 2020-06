Adriana Dávila, diputada panista, dio positivo a COVID-19

Diputada Adriana Dávila del PAN dio positivo a coronavirus (Foto: Twitter @adrianadavilaf)

Previo a la sesión extraordinaria que se realizará en la Cámara de Diputados, la diputada federal de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, reveló que fue diagnosticada con un contagio del virus SARS-CoV-2.

A través de las redes sociales, Dávila aclaró que ya se puso en contacto con las personas que convivieron con ella durante los últimos 14 días, el periodo de la incubación del virus, para que se pongan en contacto con sus médicos e inicien las pruebas o tratamientos.

Además, reveló ser asintomática, pero seguirá al pie de la letra los protocolos de prevención que le fueron recomendados por las autoridades sanitarias para superar el virus y evitar los contagios a más personas de su círculo más cercano.

“Quiero informarles que me realicé la prueba COVID-19, previo a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes, el resultado fue positivo. Me he comunicado ya con las personas con las que tuve contacto para tomar las medidas necesarias. Les envío un fuerte abrazo”, escribió.

A los mensajes de ánimo en Twitter se sumaron otros personajes de la política nacional como la diputada Frida Alejandra; Marco Mena, el gobernador constitucional del estado de Tlaxcala; así como el asesor parlamentario Bruno Cházaro, entre otros.

Se trata de la tercera diputada de la bancada panista que da positivo a un contagio de coronavirus. La también funcionaria pública yucateca Patricia Patrón Laviada; así como Josefina Salazar de San Luis Potosí son las compañeras de Dávila que padecen la enfermedad.

En otros partidos han registrado un diagnóstico positivo Jorge Alcíbiades García Lara de Movimiento Ciudadano, María Libier González del mismo partido, María Rosete del Partido Encuentro Social, José Luis Elorza de Morena y por último la también morenista Carmen Medel Palma, de acuerdo con la información del periódico El Universal.

Diputada Adriana Dávila del PAN dio positivo a coronavirus (Foto: Twitter @adrianadavilaf)

Adriana Dávila Fernández se desempeñará como diputada de la LXIV Legislatura hasta el 31 de agosto de 2021. Actualmente forma parte de las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos, así como Gobernación y Población.

Fernández es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano y ha desempeñado puestos como diputada federal de la LX Legislatura de 2006 a 2009, así como Senadora en las LXII y LXIII Legislaturas de 2012 a 2018.

Dentro de la política también ha ocupado cargos como Directora de Comunicación Social y de Relaciones Públicas del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala; Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Relaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN; Coordinadora estatal de la precampaña y campaña del candidato del PAN a la Presidencia de la República, en Tlaxcala; Consejera estatal del PAN; Integrante de la Comisión Nacional Permanente del PAN e Integrante de la Comisión Permanente Estatal del PAN.

También ha sido candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el Partido Acción Nacional en un par de ocasiones. La primera en 2010 en conjunto con el Partido Nueva Alianza donde obtuvo el 43.98% de los votos, perdiendo así contra Mariano González, quien obtuvo el 44.17%. La segunda en 2016 donde obtuvo el 24.49% por debajo de las alianzas PRI, PVEM, PANAL PS y PRD, PT.

Ha formado parte, además, de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados como Jefa de Prensa; la CONAGUA como coodinadora nacional de Cultura; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como asesora y la coordinación nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República.

MÁS SOBRE EL TEMA:

Coronavirus en México: el país superó los 26,000 muertos y llegó a los 212,802 casos confirmados

Semáforo del coronavirus en México: 14 estados estarán en color rojo y 18 en naranja la próxima semana

Con el desconfinamiento progresivo hay riesgo de repunte de COVID-19: López-Gatell