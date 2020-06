Nestora Salgado, diputada de Morena, está hospitalizada y delicada por COVID-19

La senadora de Morena, Nestora Salgado, se encuentra hospitalizada en estado grave tras presentar síntomas de Covid-19.

De acuerdo con versiones periodísticas, la senadora por Guerrero está internada en la base de la Marina ubicada en el puerto de Acapulco y en cuarentena para evitar contagios.

Hace cinco días, la ex líder de las autodefensas guerrerenses empezó con síntomas de gripe y dolor de garganta cuando se encontraba en Olinalá, en la montaña de Guerrero, en donde encabezó la entrega de alimentos en insumos médicos a la población.

Debido a que sus síntomas empeoraron, fue llevada a la base de la Secretaría de Marina en Acapulco, en donde le confirmaron que tenía Covid-19, por lo que tuvo que ser aislada.

Nestora Salgado (Foto: senado.gob.mx)

De acuerdo con reportes médicos, la senadora presentó severos problemas respiratorios este lunes, por lo que ya se consideraba trasladarla al Hospital Central de la Marina, en la Ciudad de México.

Nestora Salgado es la segunda senadora en contagiarse con el nuevo coronavirus, luego de que el pasado 30 de abril, el ex secretario de Gobernación y coordinador de la bancada del PRI, Miguel Angel Osorio Chong, informó que dio positivo al Covid-19 por lo que se resguardó en su casa.

De acuerdo con Milenio, durante la discusión de las cinco leyes reglamentarias del T-MEC, las senadoras del PRI, Claudia Anaya, Vanessa Rubio y Beatriz Paredes manifestaron su solidaridad con la morenista, aunque en ningún momento la mencionaron por su nombre.

“Antes de comenzar a hacer mi presentación, quisiera simplemente dejar aquí constancia de un gran deseo de salud y recuperación para una compañera que sé que está enferma y a quien le mando nuestro cariño y nuestros mejores deseos”, apuntó Vanessa Rubio.

Finalmente, previo a la sesión extraordinaria, el grupo parlamentario del PAN propuso a Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva, comprar tests para analizar a los legisladores. No obstante, se determinó que cada bancada se hará cargo de sus pruebas diagnósticas.

Las acusaciones en contra de Nestora

Foto: especial

Nestora Salgado fue líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, formada como una medida de defensa ante las extorsiones e inseguridad a manos del crimen organizado.

Aunque el grupo operaba con base en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del estado de Guerrero, la cual lo faculta para la detención de presuntos criminales, en 2013 Salgado fue arrestada por el Ejército luego de que un habitante de Olinalá que fue detenido por la Policía Comunitaria, la acusó de secuestro. Estuvo presa tres años.

De acuerdo con Nestora, durante su detención fue torturada. En abril de 2019, la ahora senadora morenista acusó del hecho a la empresaria Isabel Miranda de Wallace así como de influir en su contra durante el proceso que enfrentó por el delito de secuestro.

“Se me torturaba diariamente por órdenes de la señora Isabel Miranda de Wallace, una tortura psicológica que yo no sé cuanta fortaleza me dio Dios, porque Dios me puso en este lugar para poder defender a aquellos que no tiene voz, porque aguantar una tortura de este tamaño no es fácil. Padecí la influencia negativa de la señora Isabel de Wallace, con funcionarios de la Procuraduría de Guerrero, con funcionarios del procurador Iñaki Blanco. Nadie merece ser calumniado y perseguido por alguien que tenga poder”, señaló Nestora en conferencia en el Senado.

La legisladora aseguró que los gobiernos anteriores le concedieron el poder a la empresaria para ingresar a penales y coordinar torturas.

Pese a los señalamientos, no se procedió legalmente.

MÁS DE ESTE TEMA:

“Se me torturó por órdenes de Isabael Miranda de Wallace”: la dura acusación de la senadora de Morena Nestora Salgado

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dio positivo por COVID-19

El libro que cuestiona la versión de la activista Isabel Miranda de Wallace sobre la desaparición de su hijo