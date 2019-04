"Se me torturaba diariamente por órdenes de la señora Isabel Miranda de Wallece, una tortura psicológica que yo no sé cuanta fortaleza me dio Dios, porque Dios me puso en este lugar para poder defender a aquellos que no tiene voz, porque aguantar una tortura de este tamaño no es fácil. Padecí la influencia negativa de la señora Isabel de Wallace, con funcionarios de la Procuraduría de Guerrero, con funcionarios del procurador Iñaki Blanco. Nadie merece ser calumniado y perseguido por alguien que tenga poder", señaló Nestora en conferencia en el Senado.