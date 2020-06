“No sería correcto”: López Obrador descartó encuentro con Joe Biden durante viaje a EEUU

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró este martes inadecuado un encuentro con el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, al señalar que su próxima visita a Estados Unidos es de trabajo por la entrada en vigor del T-MEC.

“Voy a atestiguar el inicio del tratado que considero nos va a ayudar mucho a los tres países (...) por eso no puedo hablar, o no sería correcto, adecuado, hablar con candidatos porque es una visita de trabajo. Voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos y, si lo decide, estaría también el primer ministro de Canadá, pero eso ellos van a resolverlo.

Mañana ya nosotros vamos a informarles sobre la agenda. Había yo quedado en informarles hoy, pero se está esperando para tener toda la información.”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al ser interrogado sobre si prevé una cita con Biden.

El mandatario tiene programado un viaje a Washington en los próximos días, el primero al extranjero desde que asumió el poder en diciembre de 2018, para encontrarse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y celebrar el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos y, si lo decide, estaría también el primer ministro de Canadá, pero eso ellos van a resolverlo. Mañana ya nosotros vamos a informarles sobre la agenda. Había yo quedado en informarles hoy, pero se está esperando para tener toda la información", Justin Trudeau, añadió.

El T-MEC entra en vigor el miércoles y fue renegociado por exigencia de Trump, quien consideraba que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994 y que finaliza este martes, ha sido “desastroso” para Estados Unidos.

Analistas políticos y diplomáticos han criticado a López Obrador por viajar a Washington en la antesala de las presidenciales de noviembre y consideran que la visita podría ser utilizada por Trump para reforzar su campaña.

“No voy yo a hacer política partidista, es una reunión de trabajo. Y así como dicen (faltan) cuatro o cinco meses para la elección, así también les digo yo está iniciando el tratado (...) Este es el momento para fortalecer nuestra relación económica y comercial con Estados Unidos y Canadá”, explicó.

López Obrador también recordó que, aunado a la visita a Washington, también había propuesto una gira a China para agradecer al presidente Xi Jinping por el apoyo manifestado a México durante la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19. Aunque dejó en claro que, para realizar este recorrido, dejará ‘pasar tiempo’, amparándose en el argumento de que “la mejor política exterior es una buena política interior”.

López Obrador informó que de seguir con sus viajes internacionales, luego de visitar Estados Unidos podría darse cita en China para entrevistarse con el mandatario de aquel país, Xi Jinping.

En su conferencia matutina de este martes, el titular del Ejecutivo informó que podría viajar a China, pero que éste viaje no está confirmado ni se ha planeado.

“El segundo viaje podría ser a China, si salgo tengo el compromiso de ir a China, pero voy a esperar porque es un viaje más largo y no me gusta viajar mucho al extranjero, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior, si hacemos bien las cosas en el país nos van a respetar afuera, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa”,

López Obrador informó que este miércoles 1 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer la agenda que tendrá en su viaje a Estados Unidos.

