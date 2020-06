El gobierno de López Obrador ha sido opaco en sus convenios con la ONU para el Tren Maya

El Fonatur ha tachado hojas de los convenios bajo el argumento de que son "información confidencial". (Foto: Cortesía Presidencia)

La construcción del Tren Maya ha sido objeto de una serie importante de polémicas y aunque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presume que cuenta con el apoyo de un par de agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), no comunica respecto al gasto que deberá realizar por este motivo.

De acuerdo con documentos obtenidos por el semanario Proceso, el gobierno del presidente López Obrador deberá pagar USD 8,566,000, es decir, cerca de 190,000,000 de pesos del erario público por esta ayuda.

Hasta el momento, el actual gobierno se ha comprometido en pagar USD 6,882,000 al Programa de la Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), así como USD 1,684,337 a la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS) por las tareas relacionadas con el Tren Maya, el cual han apoyado desde hace más de un año.

Según el medio de comunicación, se realizó una búsqueda en los archivos del Fonatur dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia y localizó un par de acuerdos y una enmienda celebrada con las agencias de la ONU; sin embargo, la dependencia eliminó partes enteras de los documentos, bajo el argumento de que se trataba de “información confidencial” de los organismos internacionales.

Funcionarios de la ONU dijeron ignorar la razón de ocultar la información, pues ellos no tienen nada que esconder. (Foto: Cortesía Presidencia)

En los documentos únicamente se pueden leer párrafos repetidos: “Información confidencial (de ONU-Hábitat o UNOPS) que refleja la ejecución del proyecto y la estructura de costos basados en la implementación de los servicios y diferentes insumos necesarios para cumplir con su objeto y la atención de sus reglas, reglamentos, regulaciones, políticas y procedimientos financieros”.

Cabe mencionar que Proceso también consultó a Eduardo López Moreno, director de ONU-Hábitat para México y Cuba, quien dijo ignorar la razón por la cual fueron tachados esos documentos, ya que desde la ONU “no tenemos nada que ocultar (...) no hay ninguna razón por la cual no se deberían hacer públicas”.

El representante también dijo que no han escuchado de la compañía Eclecsis Sinergia y Tecnoliogía, S de RL de CV, a la cual Fonatur le adjudicó un contrato de manera directa por 11,262,000 pesos.

El servicio por el que se le contrató fue de “asistencia técnica para la coordinación Fonatur-ONU-Hábitat en el desarrollo de un programa integral territorial de la región sureste de México, y la elaboración de insumos estratégicos para fortalecer la integración de las vocaciones económicas de las microrregiones con la demanda de transporte de carga del Tren Maya”.

Ante este contexto, el semanario envió una serie de cuestionamientos al director de prensa del Fonatur, David Ordaz Chávez, quien dijo haber transmitido el cuestionario a las áreas involucradas; no obstante, el medio no ha recibido una respuesta por parte de las autoridades.

La construcción del Tramo 1 del Tren Maya fue suspendida. (Foto: Twitter@TrenMayaMX)

Cabe recordar que recientemente un Juez del Segundo Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas falló en favor de las comunidades Ch’ol de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, de tal modo que ordenó la suspensión definitiva al tramo 1 del Tren Maya.

Este efecto legal tendrá vigencia hasta que pase la crisis sanitaria nacional generada por el coronavirus. El primer tramo de la construcción del megaproyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador corre de Palenque a Escárcega y el fallo que suspende su construcción fue emitido este lunes 22 de junio.

Después de saber de esta determinación, el presidente dijo que la aceptará aunque también consideró que detrás del amparo promovido por las comunidades de la región hay “tintes políticos”.

“Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad del poder judicial, un juez, un magistrado, nos ordena detener la obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad”, afirmó durante su conferencia matutina.

