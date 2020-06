CFE retomará el proyecto de la termoeléctrica en Tuxpan cancelado por Iberdrola

Imagen de la Central de Ciclo Combinado de Huexca (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que la empresa española Iberdrola informara la cancelación de la planta termoeléctrica en el municipio de Tuxpan, Veracruz, el gobernador del estado, Cuitláhuac García afirmó que el proyecto sí se llevará a cabo pero será construido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle, secretaria de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan se mantiene, pero que es de la CFE y la empresa del estado licitará su construcción donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar”, dijo el mandatario a través de un mensaje vía Twitter.

Esto sucedió momentos después de que Juan Antonio Aguilar, alcalde de Tuxpan, señalara que la obra de generación eléctrica, que iba a ser construida por Iberdrola, estaba en riesgo, ya que la CFE no les vendía el gas que necesitan para operar.

El gobernador de Veracruz informó que será la CFE la que haga la licitación para continuar con el proyecto (Foto: Twitter@CuitlahuacGJ)

“Durante nueve meses estuvieron tratando de conseguir la firma para el suministro de gas y no ha sido posible con la Comisión Federal, entonces optaron por cancelar porque sus tiempos ya no les dan para construir; tienen 15 días de retraso y sienten que ya no tienen intención de firmar el contrato”, dijo Aguilar en entrevista para Excélsior.

La obra de la firma española, iba a contar con una inversión de USD 1,200 millones, y se estimaba que generaría más de 2,000 empleos y una derrama económica en diferentes sectores, como el de la construcción, el inmobiliario, de suministros y proveeduría.

Por lo que al inicio de la cancelación, el edil señaló que afectaría económicamente a la ciudad y también a la región, haciendo un llamado a la CFE para retomar el proyecto.

Iberdrola señaló que ya no invertirá en la planta mexicana (Foto: EFE/Luis Galicia/Archivo)

“Si en 15 días CFE rectifica y firma contrato con Iberdrola para venderle gas, aún se puede continuar con el proyecto, pero la compañía (española) lo ve complicado”, dijo el alcalde en entrevista para El Financiero.

Señaló que Iberdrola había invertido 40 millones entre la adquisición de permisos, terrenos y equipos para arrancar la construcción, sin embargo quedó pausada al no tener el contrato firmado de compra de gas de la CFE, el cual se importaría por medio del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan.

“La compañía recibió órdenes de la sede corporativa en España para irse”, apuntó Aguilar .”Tenían todo listo y solo esperaban el contrato de gas para comenzar”.

Anteriormente, la firma enfrentó en su etapa de construcción una disputa entre dos organizaciones; una por parte del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por tener el mayor número de contratos.

La firma española tuvo varias pausas en el proyecto, una de ellas fue la crisis sanitaria del COVID-19 (Foto: Archivo)

Posteriormente ambas partes llegaron a un acuerdo y comenzaron a trabajar en el arranque de las obras, las cuales fueron detenidas debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

“Aquí el que pierde es el municipio, pierde el estado y pierde el país, porque con esta generación de empleos con esta importante obra sí pega fuerte, y más en esta etapa de contingencia, en estos momentos de una etapa difícil que vive el país, que se nos vaya de las manos una inversión tan fuerte si nos pega a todos”, había señalado el edil.

Ante esto, la firma ha decidido mantenerse en silencio sobre lo ocurrido con CFE.

Ibredrola tiene una plantilla de 1,300 trabajadores y una cuota de mercado en México del 15% y cuenta con un histórico positivo de inversiones en el país.

