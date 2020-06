“Pueden hacer y deshacer”: el desafío de López Obrador a los inconformes con su combate a la corrupción

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ni con campañas de desprestigio ni con guerra sucia ni con insultos, dará marcha atrás en el combate a la corrupción.

Durante el informe que rindió sobre reconstrucción de Puebla, luego de los sismos de 2017, el mandatario mexicano reiteró que en su administración se está combatiendo la corrupción e impunidad, y que esto es lo que tiene enojados a “los que se sentían dueños de México”, pero que son importar que “hagan y deshagan”, ya no se permite robar.

“Esto no les gusta a los que estaban acostumbrados a manejar el dinero del presupuesto, y se quedaban con una cantidad considerable, ahora ya no se permite la corrupción. Pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros, pueden estar molestos, inconformes denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional, que está, no todos pero si la mayoría, volcada en contra del gobierno.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Pueden hacer y deshacer, echar andar campañas de desprestigio guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, pero no vamos a dar ni un paso atrás. Se acabo la corrupcion, no se permite robar, el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto.

Ni con gritos ni con sombrerazos , ni con insultos, ni con nada. Cero corrupción, cero impunidad, se va acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganzo”, señaló el presidente mexicano.

Información en desarrollo