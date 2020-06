“No hay justicia para todos”: López Obrador criticó las leyes de España por la exoneración del rey Juan Carlos

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que tiene información que señala que la empresa española, Iberdrola, está promoviendo una campaña de desprestigio en su contra, debido a que “está poniendo orden” ante los abusos en los precios de energía eléctrica.

“En el caso de Iberdrola ¿por qué hablo así, con transparencia?. Porque tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características, no lo olviden, son muy corruptos y son muy hipócritas. Entonces tengo que decirlo, que el pueblo se entere, que el pueblo le sepa”, expresó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que el diario español, El País, defiende los intereses de la empresa energética y por eso cuestionan su administración, contrario a lo que hace con los presuntos actos de corrupción en los que se involucró al rey Juan Carlos, situación en la que, dijo, “callan como momias”.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Se habla de una presunta relación de complicidad y un acto de corrupción y no pasa nada; sin embargo, todo lo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado por El País. Callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos.

Y esto mismo sucede en nuestro país, pero vamos a seguir adelante, tenemos nuestra consciencia tranquila”, aseveró.

El presidente mexicano lamentó que esto suceda en España, pues dijo, es un pueblo trabajador y honesto, en donde no hay justicia para todos, pues por recomendación de un juez exoneró al rey Juan Carlos.

“Yo lamento lo que está pasando en España, que no se informa, no se dice nada. El pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún por instrucciones, por órdenes, por recomendación de un juez, debía ser investigado el rey, el que abdicó el mando y a la corona, y en un tribunal especial se le exonera. Entonces, no hay justicia para todos”.

Aseguró que la compañia Iberdrola tenía el monopolio de la industria eléctrica en lo que corresponde a los que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, y esto no se sabía porque había “un pacto de silencio”, mismo que aprovecharon funcionarios y hasta ex presidentes para beneficio propio.

“Y esto no tiene nada que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron... Esta empresa, lo voy a seguir diciendo y ofrezco disculpa porque fue un abuso, es una vergüenza, Iberdrola se llevó a trabajar a su corporativo a la secretaria de Energía del gobierno federal, la que fue secretaria de Energía, creo que con Vicente Fox, no sé si con Fox o con Calderón; y terminando Calderón, se fue también a trabajar a Iberdrola, consejero de Iberdrola el presidente de México.

Por eso están molestos, porque aquí hacían lo que querían”, enfatizó el presidente.

López Obrador también afirmó que está abierta la posibilidad del diálogo con esta empresa para llegar a un acuerdo, “que es lo mejor”, consideró.

“Y decirle a los de Iberdrola y a todos los de estas empresas que está abierta la posibilidad del diálogo para llegar a un acuerdo, que es lo mejor”, recalcó.

El mandatario mexicano afirmó que lo mismo pasa con las empresas estadounidenses , además de que dijo desconocer la supuesta denuncia que hicieron empresarios estadounidenses del sector energético, por “discriminación” del gobierno de López Obrador.

Lo de estas empresas, pues yo no conozco, la verdad, que exista esta denuncia, es una nota periodística, creo que de un periódico extranjero.

Porque sí, algunas empresas del sector eléctrico están inconformes. Debido a que se está poniendo orden, ya no se les permite hacer y deshacer. Ya hemos hablado de que abusaban, que vendían la energía eléctrica muy cara a la Comisión Federal de Electricidad, se les tenía que dar hasta subsidios y todos esos contratos los obtuvieron mediante el influyentismo, sobre todo las empresas extranjeras”, indicó.

E titular del Ejecutivo reiteró que cumplirá con su compromiso de no subir el precio de la energía eléctrica, y lamentó que las empresas extranjeras actúen de manera conjunta para echar andar una campaña de desprestigio en su contra, pero afirmó, no dará ni un paso atrás en el combate de la corrupción..

“El caso de estas empresas estadounidenses, que no está muy claro, porque las que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas; hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica, todavía el año pasado un hijo de Claudio X González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola.

Entonces, están trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros. Yo lamento que esto pase, pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general.

Yo no voy a incumplir mi compromiso de que se mantenga el precio de la luz, que no aumente durante todo el sexenio, no va a aumentar, incluso ahora con la pandemia se redujo porque ya no había límites en el consumo. Todo esto lo hemos hecho por no permitir la corrupción”, concluyó el presidente López Obrador.

