“Estamos tratando de no correr gente”: la Comisión de Atención a Víctimas enfrenta serios problemas por falta de recursos

La CEAV indicó que uno de los principales problema a atender es a desaparición forzada (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La poca disponibilidad de recursos y falta de personal ha comprometido el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Además, se enfrentan a un incremento de casos.

Ante la falta de recursos para operar Mara Gómez Pérez, titular de la CEAV, planteó ir sustituyendo los apoyos y se van a basar en un estudio de trabajo social personalizado, en lo que ha denominado Modelo Integral para la Atención de Víctimas que ha ido construyéndose desde hace seis meses.

“El Modelo Integral de Atención a Víctimas que estamos terminando, habla justo de que la atención tiene que ser integral con las capacidades del Estado, no solamente la parte económica, que es a la que se ha dado prioridad. Quisiera que se discutiera el nuevo modelo, que no es más que funcione la institución, lo que dice la ley, pero ahora sí aplicado”, explicó Mara Gómez, a El Universal.

El plan contempla la integración de la Secretaría de Salud, Educación Pública y Bienestar, acuerdo que está en proceso. Es un modelo que aplicaría el país, pero no se ha debatido con colectivos. “La CEAV sola no puede y el recurso no va alcanzar para la magnitud y gravedad de las víctimas”, comentó.

Falta de personal

Cada abogados del CEAV atiende entre 100 y 200 casos (Foto: EFE/Francisco Guasco)

“El problema es gigantesco, no tienen idea de qué magnitud: vamos a empezar con desaparición forzada, que es el primer punto; ejecución extrajudicial; detención arbitraria; tortura; feminicidio y trata. Esas son las prioridades y no digo que las otras violaciones a derechos humanos no sean graves, pero hay que empezar por algo”, indicó

Ante el panorama de se enfrentan en la Comisión de Atención a Víctimas ha empezado a plantear una forma para poder trabajar. Comentó: “Planteamos cómo vamos a conseguir más abogados, más atención completa; cómo vamos a operar de otra manera”.

En el Registro Nacional de Víctimas existen el reporte de 34,215 casos, según datos de la CEAV. Mientras que la institución, ejemplificó, cuenta con 60 psicólogos y 70 abogados, “que hay uno o dos por estado y el resto están en la Ciudad de México, llevan entre 100 y 250 casos cada uno”.

Cabe señalar que en el mes de marzo se redujeron algunas áreas para la atención de víctimas y otras desaparecieron, como fue el caso de la unidad de análisis forense y derechos humanos. Lo anterior se justificó fue con el fin de no tener personal que no cumplía con perfil.

En el Registro Nacional de Víctimas están reportados 34,215 casos (Foto: EFE/José Pazos)

“Ahora estamos tratando de no correr gente porque también es muy desgastante, además de que las plazas están congeladas. Es muy difícil llegar a una institución grande y tomar las decisiones correctas”, puntualizó.

Mara Gómez añadió: “Estamos capacitando a toda el área jurídica para que haga análisis de contexto y eso implica la necesidad de personal forense”. A través de un convenio con la UNAM, podrán contar con el apoyo de forenses.

Por otra parte, colectivos han manifestado que la funcionaria ha incumplido en proporcionar asesorías jurídicas, en proporcionar de manera oportuna y eficaz los medios para el desahogo de las diligencias y el cumplimiento de la búsqueda en campo.

Mara Gómez está a cargo de la Comisión desde diciembre del 2019, tras la renuncia de Jaime Rochín, quien estuvo en el cargo durante seis años y fue en junio del 2019 que presentó su renuncia.

Recorte de presupuesto

La Comisión de Atención a Víctimas sufrió un recorte de 139.4 millones de pesos (Foto: Cuartoscuro)

A principios del mes de junio se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó un recorte presupuestal de 139.4 millones de pesos para la Comisión de Atención a Víctimas.

En un comunicado de prensa, la CEAV indicó que la CEAV destacó el hecho de que Hacienda no los tomó en cuenta aun cuando son un grupo que “tiene la obligación de garantizar, promover, y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a estos derechos, además de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.

También, informó que la reducción presupuestal representará que se pierda el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), incluye datos personal de más de 34,215 ciudadanos.

