“Estamos dando la preferencia a la gente humilde”: López Obrador refrenda su proyecto económico en Tlaxcala

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que es muy importante la apertura de la industria automotriz para el estado de Tlaxcala, e informó que son 27 mil jóvenes de la entidad que están trabajando como aprendices, que a pesar de la pandemia siguen recibiendo su salario mínimo.

López Obrador reiteró que su gobierno es para todos, sin embargo, “se le da preferencia a la gente humilde”, señaló.

"Estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero le estamos dando la preferencia a la gente humilde, a la gente pobre.

Pero esto no significa marginar a nadie, tenemos que gobernar a todo el pueblo, pero también tenemos que convencer de que por humanismo se tiene que atender a la gente más necesitada, no tiene que endurecerse el corazón, tenemos que ser fraternos, solidarios, humanos, por eso en todo el país y en Tlaxcala, en especial, se están aplicando programas de bienestar", indicó el mandatario mexicano.

Enfatizó que es necesario ir hacia la Nueva Normalidad para salir pronto de la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Tenemos que ir poco a poco regresando a la normalidad, a la nueva realidad y se tomó la decisión que tres actividades productivas se abrieran, desde luego con cuidado, con los protocolos de salud para no exponer a los trabajadores, para no exponer las vidas de seres humanos. Esas tres actividades son la minería, la industria automotriz y la industria de la construcción”, dijo.

López Obrador aseguró que seguirá apoyando con los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, a todos los estado, en especial a Tlaxcala.

"En todo el país y en Tlaxcala, en especial, se están aplicando programas de bienestar... Aquí en Tlaxcala vamos a entregar siete mil créditos para la economía formal, tiendas, comercios, talleres.

Y para la economía informal, los que se buscan la vida como pueden, que ahora con la pandemia también han resultado muy afectados", señaló el presidente.

Desde Tlaxcala, a donde acudió para la supervisión del Paso Vehicular Ocotoxco, López Obrador anunció durante su conferencia de prensa matutina, que la siguiente semana dará a conocer el fraude de 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por parte de las empresas llamadas “factureras“.

“Vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo. La semana próxima se va a dar conocer ya el primer paquete, son 48 mil millones”, advirtió el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que en la lista se encuentran personas famosas que fueron defraudadas por los despachos contables, razón por la cual los llamaron a cuentas ante el SAT.

Mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe, que sus facturas son falsas, entonces vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen, ya lo están haciendo, hay hasta personajes famosos, lo que pasa que no quiero caer en lo espectacular y además debemos siempre de cuidar la dignidad de las personas, que han ido al SAT y se han puesto al corriente, porque habían manejado, o sus contadores, que se habían pagado sus impuestos con facturas falsas. Entonces, ahora les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente en un plazo", indicó.

El mandatario mexicano afirmó que durante todo el periodo neoliberal se caracterizó por el “saqueo”, y reprochó que ahora panistas le pidan que baje los impuestos. Reiteró que él está cumpliendo con los compromisos que hizo durante su campaña.

"Eso era el gobierno anterior y los gobiernos anteriores, todo lo que fue el periodo neoliberal se caracterizó por el saqueo.

Entonces, ahora nos dicen: ‘Bajen los impuestos’. Bueno, cuando tomé posesión, el día que tomé posesión me gritaban los del PAN: ‘Baja la gasolina’. Pero si ustedes la subieron, les contesté, ¿por qué no la bajaron ustedes? Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina y lo estoy cumpliendo, pero ellos fueron los que aprobaron los gasolinazos.

Entonces, parezco disco rayado, pero desgraciadamente tengo que repetir, repetir y repetir para que a ver si en una de esas… Primero, porque aquí nos están viendo muchos y no voy a dejar pasar la posibilidad de informar, primero", explicó el titular del Ejecutivo.

López Obrador, dijo este martes en su conferencia matutina, desde Tlaxcala, que está acostumbrado a resistir los ataques de los conservadores, que seguirá padeciendo de expresiones racistas, pero aclaró que no dará ni un paso atrás en el proceso de transformación del país.

“A mi me van a seguir cuestionando cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco, van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que ya estoy chocheando, pero nunca van a poder decir que soy corrupto”, aseguró.

