López Obrador explicó que no habló con familiares de desaparecidos por la sana distancia: “Lo lamento mucho”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se disculpó por el incidente que ocurrió el pasado lunes al salir del recinto donde se llevó a cabo su habitual conferencia de prensa, en donde un grupo de personas, con familiares desaparecidos, se manifestaban y no pudo atenderlos debido a las medidas sanitarias recomendadas por la pandemia del COVID-19.

“Se está atendiendo esto todos los días, y en este caso a familiares de personas desaparecidas. Ayer en efecto hubo este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme y exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incomodo e incómodo entre otras cosas, en esta situación de sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable, esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo una disculpa de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos, sin embargo, se atiende a todos, y se respeta a todos", aseveró el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que los “conservadores” se encuentran muy enojados por el proceso de transformació que está llevando a cabo en el país, sin embargo, reiteró su llamado a que se “serenen” y “entiendan” que llegó a la presidencia porque obtuvo la mayoría en las elecciones del 2018.

“Ahora, la prensa, los voceros del conservadurismo, la prensa conservadora está muy atenta de todo lo que haga, si bajo el vidrio, por qué bajo el vidrio, si saludo, por qué saludo, si no saludo, por qué no saludo...

Y tambén la prensa extranjera porque están muy enojados con nosotros, como ta no mandan los potentados en México... tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones porque están muy encorajados, muy enojados , entonces les vuelvo a decir, vuelvo a llamar a la calma, a que se serenen los del periodico Reforma, y que se serenen y que entiendan que nosotros ganamos, o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México, para acabar con la corrupción", aseguró.

