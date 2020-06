El guiño de Claudia Sheinbaum al usar el cubrebocas en el informe sobre COVID-19 en la CDMX

(Twitter: @ClaudiaShein)

Desde que inició la contingencia por el COVID-19, además de la conferencias de prensa diarias que a nivel nacional se realizan para informar a la ciudadanía sobre la actualización de cifras de los casos de contagios, así como las medidas sanitarias, cada una de las 32 entidades del país realiza la propia con carácter local.

Algunos gobernadores la han realizado con el cubrebocas puesto, principalmente como medida sanitaria en su entorno, pero también a manera de poner el ejemplo a la población. También hay los que no lo hacen.

En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha recomendado el uso del cubrebocas casi desde que se declaró la pandemia. Incluso desde inicios de abril la medida ya era obligatoria en la capital mexicana.

Sheinbaum decía en ese momento: “Hay muchas personas que, como sabemos, pueden estar infectadas de este virus y que son asintomáticas, por eso es importante que usemos el cubrebocas”, señalando que, aunque no habría sanciones para quienes no lo portaran, su gobierno exhortaba a los ciudadanos a utilizarlo toda vez que la capital estaba entrando a la etapa crítica de la pandemia, con un déficit de personal médico y sin camas disponibles en hospitales. Además, argumentaba lo dicho por algunos estudios científicos que demostraron que el uso de cubrebocas reduce la posibilidad de contagios, con lo que se evita la saturación en hospitales.

Hasta este sábado, Sheinbaum aparecía con el cubrebocas puesto al inicio del informe diario sobre COVID-19, y se lo quitaba una vez que empezaba a hablar. Pero eso ya cambió. En su intervención de este 13 de junio indicó que de ahí en delante ya daría la información con la mascarilla puesta todo el tiempo.

“Ya vamos a dar la conferencia con cubrebocas, espero que se me escuche bien", fue la explicación inicial de Claudia Sheinbaum durante su intervención de este sábado, en la que insistió especialmente en tres medidas fundamentales que deben llevar a cabo los capitalinos: quedarse en casa el mayor tiempo posible; usar cubrebocas, mantener la sana distancia y el aseo constante de manos en caso de tener que salir; y cuarentena de 15 días en caso de presenter síntomas.

Pero, ¿cómo se podría interpretar esta acción por parte de la alcaldesa capitalina?

De primera, se podría deducir que lo hace para dar el ejemplo a la ciudadanía de que el uso de cubrebocas es absolutamente necesario en un momento en el que, pese a que los casos del nuevo coronavirus, así como las defunciones, van al alza, se está regresando paulatinamente a la nueva normalidad. Por ende se necesita -y su gobierno insiste- reforzar las medidas de seguridad sanitaria.

Sin embargo, desde casi el inicio de la contingencia ha sido insistente Sheinbaum en el uso de este elemento, sin usarlo de la manera permanente en que ahora lo hace, cambio con el que la jefa de gobierno pareciera unirse a la postura de gobernadores como el de Jalisco, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas -que precisamente llevan un plan de contingencia propio, en conjunto, distinto a lo que va decretando el gobierno federal-, respecto al uso del cubrebocas.

Y es que precisamente difiere de la conducta del gobierno nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado el uso de la mascarilla durante sus habituales conferencias mañaneras. El subsecretario de Salud y rostro del gobierno ante la pandemia, Hugo López-Gatell, tampoco lo usa en sus reportes diarios. Incluso se ha caracterizado por sus comentarios escépticos y hasta contrarios a la recomendación del uso de la mascarilla como medida sanitaria.

Hasta finales de mayo, la postura del Dr. López-Gatell sobre el uso del cubrebocas era que, aunque no estaba en contra de la recomendación de usarlo, a su parecer no era tan eficiente y más bien podía generar una sensación de falsa confianza, con la que quien lo usa cree que ya está totalmente a salvo de contagio y entonces no presta cuidado y sale a la calle a realizar actividades no elementales, incluso del tipo social.

Sin embargo, apareció usando un cubrebocas el 25 de mayo en una conferencia en conjunto con el IMSS. En ese momento, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, explicó que el cubrebocas ya era una medida auxiliar preventiva en el tránsito a la nueva normalidad en México para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Aunque sus reportes diarios los sigue realizando sin usarlo.

En la Ciudad de México suman ya 36,272 contagios de COVID-19 y 4,401 defunciones.





