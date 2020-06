AMLO no tiene problemas con el libre comercio: Seade

Jesús Seade defendió las políticas comerciales de López Obrador (Foto: Cortesía presidencia)

Tras ser postulado para el puesto de director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene problemas con el libre comercio y aseguró que se siente “cómodo” con las políticas de igualación del ingreso en la “medida de lo posible".

“Estoy cómodo con el actual gobierno dado que todo está en el contexto del libre comercio. La política que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como prioridad a la lucha contra la desigualdad, protección del pobre y la lucha contra la corrupción; esas no entran en conflicto con el comercio abierto ni con la prosperidad para lograr que crezca el ingreso, pero ponen toda la protección del más pobre”, señaló Seade Kuri.

Recordó que, cuando el actual mandatario lo llamó para participar en las negociaciones del tratado comercial entre México y Estados Unidos, le dijo dos cosas: “No tengo ningún problema con el libre comercio, el tratado con Estados Unidos se está negociando y queremos que salga adelante, queremos la mejor relación con los países de la región”, añadió.

El pasado lunes, el gobierno mexicano hizo pública la postulación de Jesús Seade para el puesto de director general de la OMC (Foto: Reuters)

En conferencia de prensa virtual, el funcionario destacó que las políticas de libre comercio no tienen ideología, ya que se basan en encontrar un balance para lograr la prosperidad de los pueblos. Además, comentó que las principales tesis que sostiene la administración actual son muy parecidos a los de países nórdicos, “donde la educación gratuita, la salud gratuita son fundamentales para ellos en un contexto de economía de mercado”, apuntó.

“El libre comercio no tiene ideología, el libre comercio es la prosperidad de los pueblos, ser neoliberal, en mi opinión, es pensar que el libre comercio es todo, que la libre función de las empresas es todo, no preocuparse de la pobreza, ‘qué importa la pobreza, yo ni me entero, yo pienso que lo único que importa es crear las mejores condiciones para la empresa, para los negocios’, eso es ser neoliberal”, subrayó.

El funcionario destacó su buena relación con distintas naciones en el mundo (Foto: Reuters)

El pasado lunes, el gobierno federal hizo oficial la candidatura de Seade para dirigir la Organización Mundial del Comercio, destacando su trayectoria como negociador en el ámbito internacional.

En la rueda de prensa virtual, el funcionario dijo que aún no se cuenta con el apoyo formal de los países, sin embargo, confió en que las naciones con las que ha tenido relación favorecerán su postulación a dicho cargo.

“Tenemos una muy buena relación tanto con China como con Estados Unidos. Confío en que Estados Unidos puede aceptar que México puede ofrecer una intermediación balanceada que merece el respeto y la confianza de ellos mismos. Lo mismo digo de China. […] Yo tengo mucho trabajo con la región, con China, y una relación de respeto”, aseveró.

El funcionario fue llamado por López Obrador para realizar las negociaciones referentes a la renovación del tratado comercial entre Canadá, EEUU, y México (Foto: Reuters)

Además de estos dos países, Seade Kuri señaló que el organismo comercial tiene como punto central el consenso entre las naciones, por lo que la postura de cada una de ellas se encuentra en el mismo nivel de importancia.

Destacó que su trabajo con países africanos, en donde logró la condonación de la deuda de 15 naciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y su antiguo desempeño en la OMC podrían ser de determinantes para sus aspiraciones al cargo en cuestión.

“La OMC tiene la virtud de ser el terreno en el que todos se encuentran, en una situación en alta medida de igualdad porque los mecanismos garantizan los derechos de los más pobres o de los más chicos.

La OMC no es China y Estados Unidos, es Europa, Canadá, Australia, todos los principales, Japón. Es todos ellos pero también es las otras regiones del mundo igualmente importantes. Esperamos crear consenso para salir adelante primero con mi nombramiento y después con el proceso de reparar en el corto plazo y hacia adelante la OMC”, expresó.

