“Andrés Manuel López Obrador ha decidido no ser presidente de todos los mexicanos”: Carlos Loret

Carlos Loret de Mola ha protagonizado una serie de enfrentamientos con el presidente (Foto: Instagram@carlosloret)

El documento presentado por el gobierno de México que culpa a la oposición, periodistas e intelectuales de orquestar un presunto plan para derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibe los miedos del presidente y su grupo: ante la desastrosa gestión de la pandemia y la creciente inseguridad, señaló el periodista Carlos Loret de Mola.

Los dichos oficiales sobre la existencia de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) envían un triple mensaje, a juicio del periodista. “Primero, la falta de seriedad que ha acompañado a este gobierno: traman una conspiración con base en un documento que el propio vocero presidencial admite que no saben cuál es su origen ni siquiera si es auténtico. Segundo, exhibe los miedos del presidente y su grupo: ante la desastrosa gestión de la pandemia (por COVID-19) y la creciente inseguridad, saben que pueden perder una elección central. El problema es que el miedo es un motor muy peligroso. Y tercero, alinea al gobierno entre los regímenes que cuando se ven fracasando, optan por tender cortinas de humo e inventar conspiraciones delirantes.”

A través de respuestas enviadas por escrito a Infobae México, Loret de Mola consideró que esta es una prueba de que “Andrés Manuel López Obrador ha decidido no ser presidente de todos los mexicanos. No se asume como tal. Su apuesta es a la polarización y este documento del supuesto BOA -aunque parece un trabajo de secundaria de alumno reprobado y ha detonado toda serie de merecidas burlas- va en esa dirección. El ‘ellos’ contra ‘nosotros’. Así ganó la elección y así ha gobernado. No sorprenden su calumnia ni su estrategia.”

Parte del documento conspiracionista dado a conocer por el gobierno de AMLO (Foto: Cortesía Presidencia)

Loret de Mola se ha convertido en uno de los periodistas más críticos de la administración del presidente López Obrador, incluso su salida de la cadena Televisa, en agosto de 2019, se atribuyó a sus diferencias con la gestión de la llamada cuarta transformación impulsada por AMLO.

Por mencionar alguno de los enfrentamientos entre el periodista y el presidente, en febrero de este año, a través de su columna en el diario El Universal, Loret de Mola acusó a la administración federal de comprar medicinas pirata, ante lo cual, López Obrador señaló en una de sus conferencias mañaneras “nosotros vamos a censurar, nosotros no vamos a hablar con el director del periódico en donde escribe Loret de Mola par que lo despidan, no somos iguales”.

Ante la pregunta sobre si planea emprender alguna acción legal en contra del AMLO, por involucrarlo con el llamado BOA, el periodista respondió que “si yo tomara alguna acción legal por cada vez que el presidente me agrede, ¡necesitaría un Juzgado Especializado! Jajaja Mi denuncia ha sido consistente: el presidente López Obrador es una amenaza para la libertad de expresión; el peligro, en un país con tanta impunidad, con tanta violencia y con tantas agresiones contra los periodistas, es que la violencia verbal siga escalando a violencia física”.

El gobierno de López Obrador incluyó el nombre del periodista en los presuntos integrantes del BOA (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Señaló que no sólo es su caso, ya que durante el gobierno de López Obrador, el primero de izquierda en la historia de México, ha habido un acoso permanente del poder hacia la crítica. “Pero yo soy un privilegiado. Yo tengo una ventana nacional, incluso internacional. Contra mí, no ha pasado de los insultos cotidianos de un presidente que cada vez tiene menos popularidad y credibilidad. Me preocupa el clima que genera López Obrador con sus constantes ataques a la prensa: da el mal ejemplo, y cualquier ‘alcalducho’, cualquier jefecito de policía se siente con visto bueno para levantar o mandar matar un periodista, pensando que a fin de cuentas el presidente se la vive de cacería.”

A su juicio, en año y medio de gobierno son numerosos los fracasos de la administración de López Obrador y su equipo, entre ellos, el manejo de la crisis sanitaria por COVID-19, la economía, la seguridad y el combate a la corrupción, una de sus banderas de campaña.

“Es cierto que recibió un país en estado de descomposición tras las desastrosas gestiones del PAN (Partido Acción Nacional) y PRI (Partido Revolucionario Institucional). Nadie lo va a negar. Pero él ha puesto la situación aún peor: va muy mal. Ojalá enmiende y mejore”, finalizó el periodista.

