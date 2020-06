“¿Para qué vamos a tribunales?”: López Obrador solicitó al embajador de Canadá ayuda para que mineras de su país paguen adeudos al SAT

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano por el pago de impuestos, por tal motivo, pidió al embajador de Canadá en su país interceder en el caso.

“Hay unas empresas canadienses, mineras, que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador mandó “un mensaje respetuoso” al embajador de Canadá para pedirle ayuda en el caso. “¿Para qué vamos a tribunales? Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”.

El mandatario afirmó que varias firmas se están poniendo al día en sus responsabilidades tributarias y dio como ejemplo a la mexicana FEMSA, a la japonesa Toyota y a las estadounidenses Walmart e IBM. Sin embargo, sostuvo que existen diferencias con otras compañías.

Reiteró que los acuerdos alcanzados por diferentes grandes firmas con el SAT van a representar unos 25,000 millones de pesos (alrededor de 1,149 millones de dólares) para las arcas del Estado.

La recaudación tributaria de esas empresas se ha convertido en un asunto central para el Gobierno ante la contracción económica que sufre el país y para hacer frente al aumento del gasto en programas sociales destinados a ayudar a los pobres ante los estragos de la pandemia del coronavirus.

A finales del mes pasado, López Obrador informó que de enero a mayo de 2020, su gobierno ha recaudado un billón 757 mil millones de pesos, lo que representa casi 100 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos presentados por la Secretaría de Hacienda, es un aumento del 2.6%.

“La gente nos está ayudando, porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones, y nada más termino con esto, y los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”, explicó el mandatario mexicano.

Así lo indicó el presidente durante su conferencia matutina del 25 de mayo

(Foto: Cortesía Presidencia)

Es un milagro, tenemos un aumento en la recaudación con relación al año pasado del orden de 2.5 por ciento. ¿Pero qué significa para decirlo con claridad? Que, de enero a mayo del año pasado, en comparación con enero y mayo del año pasado, a pesar del coronavirus, tenemos 100 mil millones de pesos más de recaudación hasta el viernes”, apuntó.

Para el titular del Ejecutivo federal, el incremento de pago de impuestos que han hecho los y las mexicanas se debe a que ya cambiaron las reglas y ya no hay influyentismo; además de que las grandes compañías “están pagando, a eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”.

El presidente mexicano insistió en que si su administración hubiera optado por dar prórroga en el pago de impuestos a las grandes empresas, ahora no se tendría dinero para financiar lo “indispensable”.

