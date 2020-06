“Exageró un poquito”: López Obrador se mofó de Krauze por comparar a Alfaro con Mariano Otero

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa de este martes aseguró que cuando hay una transformación en la vida pública es “normal y legítimo", que haya oposición y que se generen reacciones, así lo dijo al ser cuestionado por las recientes declaraciones del historiador, Enrique Krauze, en las que critica su administración.

“Siempre que hay una transformación, lo he dicho muchas veces, se presenta una oposición, se genera una reacción, de ahí viene lo de los reaccionarios, siempre que hay una transformación”,

Y eso es normal y legítimo, es natural que pensemos distinto, así es la democracia. Siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera, estaríamos bostezando y muertos de aburrimiento; ahora no, ahora hay esta polémica", afirmó el mandatario mexicano.

López Obrador criticó que “intelecutales del regimen”, sigan defendiendo el régimen neoliberal para que “continúen los privilegios y la corrupción”.

“Los intelectuales del régimen neoliberal están defendiendo el que se mantenga el statu quo, es decir, que continúen los privilegios, que continúe la corrupción... Hay quienes no quisieran que la política fuese maniquea, de blanco o negro, pero en épocas de transformación es necesario que se den las definiciones, que no haya simulación”, aseveró.

El mandatario puso como ejemplo, de conservadurismo, una declaración que hizo en días pasados el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

“Hace poco, antier, el presidente del PAN dijo: ‘Vamos a luchar -y es legítimo- para que regrese la anterior política económica. Por eso es lo del conservadurismo, como su nombre lo indica, como lo expresa el término, el concepto, conservar, eso es lo que está sucediendo”.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

López Obrador reiteró que las críticas y la polémica entre los distintos actores, se debe de dar “con mucha urbanidad política y hasta con sentido del humor", en este contexto se mofó de Krauze al decir que exageró al comparar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con Mariano Otero, un reconocido personaje de la historia mexicana.

“Pero repito, con mucha urbanidad política y hasta con sentido del humor, porque cuando Enrique Krauze compara al gobernador de Jalisco con Mariano Otero como que exageró un poquito, no mucho", dijo el mandatario entre risas.

“Le faltó nada más compararlo con Valentín Gómez Farías, que también es de Jalisco, o Ignacio Vallarta, que también fue de Jalisco y de tantos jaliscienses. Por eso yo le dije también en buen tono, porque no hay que enojarse, de que era Lucas Krauze Alamán”, agregó López Obrador.

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente mexicano afirmó que el en proceso de transformación, “es importantísimo” que haya definiciones.

“Y se me cuestionó porque pedí que siguiéramos definiéndonos. Es importantísimo que cada quien se ubique en el lugar que corresponde ¿Qué pasaba antes?.

Se engañaba. Acuérdense que hasta se puso de moda lo de los independientes, había partidos independientes, candidatos independientes, intelectuales independientes, periodistas independientes. Yo a veces preguntaba: ¿independientes de quién?, ¿del pueblo o del poder? y eran independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ahora ya no hay eso, ese centrismo y yo creo que es bueno para la vida pública de México.

Claro que no estoy pensando en lo que decía un político conservador de pocas luces que llegó a decir: ‘El que no está conmigo, está sinmigo’. No es así, es en el debate es irnos definiendo", dijo López Obrador.

El titular del Ejecutivo también reprochó que algunos comunicadores recurran a insultos para criticar su administración, a los cuales llamó a “serenarse”. “No creo que les paguen más si me insultan más”, expresó.

"En el caso de comunicadores, periodistas, articulistas, o sea, nada de que una postura independiente, ya no hay eso, revisa uno los periódicos y como nunca hay una lanzada en contra del gobierno, pero es normal.

Entonces ojalá, ojalá y serenen. Y yo entiendo, imagínense un periódico, tiene columnistas, antes llegaban a ganar hasta 500 mil pesos al mes y como escribían o eran analistas de noticias en varios medios, pues levantaban hasta un millón al mes; entonces, ahora ya no hay tanto y les queda ese rencor, pero todos tenemos también que autolimitarnos, son otros tiempos, ahorrar, ser austeros.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Y los dueños de los periódicos que pagan todo eso no creo que les vayan a pagar más si me insultan más, porque hay unos que se dedican a eso, o sea, pero insolencias y luego aparecen las redes los videos y descompuestos. Entonces, vamos a serenarnos, que siga el debate, es importante el debate, pero con urbanidad política", concluyó el mandatario mexicano.

López Obrador, este martes en su conferencia de prensa dio a conocer un documento confidencial, que se le hizo llegar, dijo, en donde se explica el plan que tendría la oposición revocar el mandato de López Obrador en 2022, y restar fuerza al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las próximas elecciones del 2021, del cual es fundador.

López Obrador aclaró que no tiene certeza de la validez de los documentos, sin embargo, los mostró porque , explicó, “no tiene nada que ocultar”.

(Foto: Cortesía Presidencia)

"Les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas, de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando, mañana los voy a presentar aquí, dos documentos de la estrategia, incluso quiénes participan, sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra; y como no tengo por qué ocultar eso, me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, si es válido.

Si lo damos a conocer aquí no va a faltar quien diga que sí es válido o que sabe, porque resulta que los analistas, a los que contratan para hacer todas estas campañas, pues hay algunos aquí que son simpatizantes o sus familiares, y a la vida pública es cada vez más pública. Entonces, eso de acuerdos en lo oscurito ya no existe tampoco, ya predomina la transparencia", aseguró el presidente López Obrador.

