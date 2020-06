“Que no haya psicosis, que no haya miedo”: López Obrador aseguró que el drástico aumento de muertes por COVID-19 que se reportó, fue por un ajuste

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este jueves por qué aumentó, drásticamente de un día a otro, el número de muertes por COVID-19 en el país. Aseguró que fue debido a un ajuste en los datos, de defunciones anteriores que no se habían dictaminado.

"Sobre el número de fallecidos de la pandemia, seguramente generó preocupación en el país, porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro, a 1.000 fallecidos.

Ayer de acuerdo a esta información fue el día con más fallecidos por la pandemia, quiero informarle a todo el pueblo de México, que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día 1.000 personas, eso lo quiero dejar muy claro , eso ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell ya por la tarde noche.

Ayer mismo, tuvimos menos fallecidos en el país que los 1.000 registrados, esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en el Valle de México, que es donde tenemos más afectados por la pandemia, y les quiero mostrar la información que me envió la jefA de gobierno al respecto.

Lo hago para que no nos alertemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas, desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo indispensable

Pero también que no haya psicosis, que no haya miedo que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo", indicó el mandatario mexicano.

El director general de epidemilogía, José Luis Alomía Zegarra, informó en la conferencia de miércoles pasado, que hasta el útimo corte, México suma 101. 238 casos acumulados de COVID-19 y 11.729 defunciones.

De este acumulado, sólo 16.829 permanecen activos. También hay 44.869 casos sospechosos que están en espera del resultado de la prueba de laboratorio.

En conferencia de prensa, señaló que desde el inicio de la epidemia se han estudiado a 303. 461 personas, de las cuales 157.354 tuvieron resultados negativos.

En las últimas 24 horas, dijo, se confirmaron t3. 912 nuevos casos de COVID-19, lo que representa un incremento de cuatro por ciento con respecto al día anterior.

Mencionó que a nivel nacional la ocupación hospitalaria es de 44 por ciento. Baja California y el Estado de México son las entidades con la menor disponibilidad de camas para pacientes críticos por COVID-19.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aclaró que los mil 92 fallecimientos que fueron anunciados este miércoles ocurrieron en días previos como el pasado 15 de abril.

Sin embargo, no habían sido registradas por las instituciones. “No todas (las muertes) son del día que se presentan (...) En los últimos 20 o 25 días tenemos varias”, indicó.

