“Nadie puede invocar justificadamente el uso de las fuerzas de seguridad pública en pro de la salud”: Hugo López-Gatell

Giovanni López fue presuntamente asesinado en Jalisco por la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, luego de ser supuestamente detenido por no utilizar cubrebocas, una medida implementada disposición oficial y obligatoria durante la pandemia por contagios de coronavirus.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que por ley, nadie puede invocar justificadamente el uso de las fuerzas de seguridad pública en pro de la salud.

En primera instancia, el doctor envió condolencias a la familia de Giovanni López y aseguró que se trata de un caso lamentable, como lo es siempre la pérdida de una vida humana, lo que deberá “movernos emocionalmente, racionalmente a la reflexión y a entender por qué suceden estas cosas”.

Por otra parte, se guardó su opinión en cuestión de seguridad, pues reveló que “si opinamos, estorbamos” a la investigación interna de las autoridades correspondientes, mismas que, dijo “deslindarán responsabilidades conforme a derecho”.

En cuanto al tema de salud, López-Gatell aseguró que durante las conferencias de prensa nocturnas del avance del COVID-19 y en otros foros o mecanismos de expresión, la respuesta a la utilización de la fuerzas de seguridad pública y ciudadana fue continuamente negativa.

Ahora, respecto al tema de salud, como hemos comentado aquí en varias ocasiones: es precisamente por eso que una y otra y otra y otra vez, cuando surgía el comentario la pregunta, a la inquietud o la propuesta, ya sea aquí en la sesión informativa o en los distintos mecanismos por los que la sociedad se expresa, la idea de ‘que no van a usar la fuerza, que no van a obligar a la gente a que se quede en su casa, que no van a ejercer el uso de la fuerza pública’, la respuesta consistentemente ha sido no.