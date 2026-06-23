México vuelve a consagrarse en el Tour NORCECA 2026 de voleibol de playa con una medalla de oro

La dupla mexicana sigue cosechando logros en este año y consiguen su cuarta presea de la temporada. (X: Olimpismo Mexicano)

Los mexicanos Inés Antonio Lares y Carlos Andrés Ayala confirman su dominio en el Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026 al obtener la medalla de oro en la sexta etapa del circuito, celebrada en la playa de Juan Dolio, República Dominicana, donde se impusieron en la final a los estadounidenses Lev Priima y Diego Pérez, con parciales de 21-18, 17-21 y 15-9.

Con este resultado, la dupla tricolor sumó su cuarta medalla dorada en lo que va de la temporada. Previamente subieron a lo más alto del podio en las etapas realizadas en Güibia, México y San Salvador, además de la reciente victoria en Juan Dolio.

PUBLICIDAD

En total, los mexicanos registran cinco podios este año, tras obtener también una medalla de plata en la competencia celebrada en Costa Rica.

El camino a la final para los mexicanos

Este fue el camino para llegar a la final. (CONADE)

Para llegar a la final, la dupla mexicana superó en semifinales a los cubanos Eblis Veranes y Damián Gómez en dos sets muy disputados, con parciales de 21-18 y 23-21, obteniendo su pase al juego por la medalla de oro.

PUBLICIDAD

Del otro lado, los estadounidenses Lev Priima y Diego Pérez lograron su pase al partido por el título al vencer a los canadienses Rouzbeh Rahvanard y Robert Kemp, con marcador de 21-15 y 21-18.

La proyección internacional de Lares y Ayala

La dupla mexicana se enfrentará a duplas peligrosas de la región en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. /(Comité Olímpico de El Salvador)

El desempeño de Inés Antonio Lares y Carlos Andrés Ayala en el Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026 no solo les ha permitido consolidarse como una de las duplas más sólidas de la región, sino que también los coloca en la mira del voleibol internacional. Los resultados obtenidos a lo largo de la temporada refuerzan sus aspiraciones de competir en escenarios de mayor nivel y buscar la clasificación a eventos de talla mundial.

PUBLICIDAD

La constancia mostrada en las distintas etapas del circuito, reflejada en cuatro medallas de oro y un segundo lugar, les otorga puntos importantes en el ranking continental. Este posicionamiento es clave para acceder a torneos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos, objetivo que se han planteado como siguiente meta en su trayectoria.

Ambos mantienen una preparación enfocada en mejorar su técnica, fortalecer el trabajo en equipo y adaptarse a distintos estilos de juego. Su desempeño en competencias internacionales les ha permitido adquirir experiencia frente a rivales de alto nivel, lo que incrementa sus posibilidades de representar a México en futuras ediciones olímpicas y en campeonatos mundiales.

PUBLICIDAD

La siguiente prueba será en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, donde se concentrarán las mejores duplas de la región.