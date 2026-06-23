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Pemex y Petrobras firman acuerdo en Brasil: buscan mejorar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos

El tratado tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación

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Pemex y Petrobras
Pemex y Petrobras firman acuerdo de hidrocarburos. (Pemex)

La firma del Memorando de Entendimiento (MoU) entre Petrobras y Petróleos Mexicanos (Pemex), celebrada este 23 de junio en Brasil, marca el inicio de una etapa de colaboración técnica y estratégica entre ambas empresas. Este acuerdo busca fortalecer el desarrollo conjunto de proyectos en la industria de los hidrocarburos, destacando la exploración, producción y procesos industriales. Esta alianza contempla beneficios tanto para ambos países, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento en el sector energético.

Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, destacó el potencial de la cooperación para posicionar a la firma brasileña como socia clave en el fortalecimiento petrolero dentro del país.

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“Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes”, afirmó Chambriard, subrayando que la colaboración será positiva para ambos países.

Por su parte, Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, señaló que el memorando representa un marco estratégico para identificar y desarrollar proyectos integrales en exploración y extracción, así como para mejorar la eficiencia y aumentar la producción en áreas clave como aguas profundas y campos maduros.

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Cooperación en exploración y producción de hidrocarburos

En el rubro de exploración y producción, Petrobras y Pemex evaluarán iniciativas enfocadas en la revitalización de yacimientos maduros y el reprocesamiento sísmico, además de explorar nuevas oportunidades en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. El intercambio de conocimientos técnicos y de tecnologías innovadoras será un eje central de la colaboración, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad.

Juan Carlos Carpio Fragoso
Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex)

El acuerdo también contempla el análisis conjunto de activos y la identificación de áreas con potencial para nuevos descubrimientos. El objetivo es fomentar el desarrollo de capacidades técnicas en ambos equipos y maximizar la eficiencia operativa mediante la transferencia de mejores prácticas en exploración y producción.

La asociación permitirá a Pemex y Petrobras compartir aprendizajes regulatorios e institucionales, facilitando la adaptación a los desafíos técnicos y ambientales de la industria petrolera moderna.

Enfoque industrial y sostenibilidad ambiental

En el ámbito industrial, el Memorando de Entendimiento incluye iniciativas relacionadas con la refinación, la petroquímica, la producción de fertilizantes y el procesamiento de gas. Ambas empresas trabajarán para mejorar la eficiencia energética, reducir emisiones y promover la captura de carbono, así como el desarrollo de combustibles con menor impacto ambiental.

El acuerdo también abarca el intercambio de mejores prácticas en seguridad, confiabilidad operativa y protección ambiental, con la meta de elevar los estándares de desempeño en las instalaciones de ambas compañías.

Cabe resaltar que el MoU tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación. No implica compromisos de inversión ni la creación de sociedades o consorcios, sino que establece un marco flexible para analizar nuevas oportunidades, sujetas a negociaciones específicas y a la aprobación de las instancias correspondientes de cada parte. De este modo, Petrobras y Pemex buscan impulsar la innovación y la sostenibilidad en el sector energético regional.

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