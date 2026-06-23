México

José Ron explota contra basura en el Ángel tras triunfo de México sobre Corea del Sur: “Dio tristeza”

El actor se mostró consternado por cómo se han desarrollado los festejos en el Mundial 2026

Guardar
Google icon
jose ron angel de la independencia
(laredcincoradio/IG)

Las celebraciones recientes en el Ángel de la Independencia tras la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejaron 40 toneladas de basura y daños en áreas verdes, lo que generó una ola de críticas y llamados a la responsabilidad.

El actor José Ron se sumó a las voces de inconformidad, exigiendo que los festejos se realicen sin violencia ni afectaciones al espacio público.

Más de 400 mil personas se congregaron en torno al Ángel de la Independencia durante la noche y la madrugada posterior al triunfo contra Corea del Sur.

PUBLICIDAD

El saldo incluyó destrozos en jardineras, daños al mobiliario urbano y una cantidad de residuos que requirió la movilización de 360 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, quienes utilizaron 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa de agua para restablecer las condiciones mínimas en Paseo de la Reforma.

José Ron rechazó a Televisa y Juan Osorio
José Ron ya descartó que vaya a estar en la próxima telenovela de Juan Osorio en Televisa (IG: joseron3)

José Ron pide celebrar sin violencia ni basura

El actor José Ron expresó su indignación ante la cantidad de basura y los destrozos producidos en las calles de la Ciudad de México.

Ron, reconocido aficionado al futbol, pidió a los aficionados que celebren de otra forma:

“Me dio tristeza ver tanto relajo, cómo dejan las calles, Reforma. Vi videos en otros estados también con los coches, moviendo coches, haciendo destrozos. Creo que no hay necesidad, creo que desde ahí también parte de la educación, o sea, hay que también saber celebrar”, dijo el actor en entrevista retomada por De Primera Mano.

PUBLICIDAD

Ron compartió que la situación “sí me movió mucho y creo que eso no representa a México”. El actor insistió en la importancia de disfrutar los logros deportivos sin recurrir a la violencia ni dejar desechos en la vía pública.

José Ron ya no es exclusivo de Televisa
José Ron aceptó que ya no es exclusivo de Televisa (IG: joseron3)

Basura, daños y reclamos tras los festejos en el Ángel

Las labores de limpieza tras la concentración de hinchas se extendieron durante la mañana y parte de la tarde, con el objetivo de retirar residuos y restablecer la circulación vehicular

Entre los desechos recogidos se encontraron principalmente botellas de cerveza y vino, latas y bolsas plásticas.

La Secretaría de Obras y Servicios reportó que los trabajos de rehabilitación continuarían durante el fin de semana, en coordinación con otras dependencias del gobierno capitalino.

x.com/SOBSECDMX
x.com/SOBSECDMX

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales evidenciaron la destrucción de áreas verdes y el uso indebido de espacios públicos, hechos que generaron comparaciones con la exigencia de limpieza en otras manifestaciones, como el 8M y el Mes del Orgullo.

El gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a celebrar con responsabilidad y a cuidar los espacios públicos, recordando que la recuperación de las zonas dañadas podría demorar varios días debido a la magnitud de los festejos y la cantidad de residuos generados.

x.com/SOBSECDMX
x.com/SOBSECDMX

Temas Relacionados

José RonMundial 2026Ángel de la IndependenciaSelección Mexicanamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno culpa al PRIAN por deficiencia en salud pública en México tras reclamo por muerte de menor en IMSS de Baja California

La mandataria aseguró que, para atender este caso, ya se está trabajando en un nuevo hospital en la zona

Gobierno culpa al PRIAN por deficiencia en salud pública en México tras reclamo por muerte de menor en IMSS de Baja California

Trufas de chocolate veganas: el postre saludable que conquista con cacao puro y sin ingredientes de origen animal

Una alternativa dulce, ligera y fácil de preparar que combina energía natural con sabor intenso en cada bocado

Trufas de chocolate veganas: el postre saludable que conquista con cacao puro y sin ingredientes de origen animal

Beca Rita Cetina para primaria 2026: qué día de agosto podría caer el pago de 2 mil 500 pesos a los nuevos beneficiarios

Este año el programa amplió su cobertura para que los alumnos de primaria reciban un beneficio monetario para el apoyo de uniformes y útiles escolares

Beca Rita Cetina para primaria 2026: qué día de agosto podría caer el pago de 2 mil 500 pesos a los nuevos beneficiarios

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 23 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 23 de junio

Decomiso de armas en Arizona es un ejemplo de comunicación entre México y EEUU, afirma Sheinbaum: “Tienen que hacer su parte”

La presidenta sostuvo que Washington debe reforzar las acciones contra el tráfico ilegal de armamento, las redes de distribución de narcóticos y las operaciones de lavado de dinero dentro de su territorio

Decomiso de armas en Arizona es un ejemplo de comunicación entre México y EEUU, afirma Sheinbaum: “Tienen que hacer su parte”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomiso de armas en Arizona es un ejemplo de comunicación entre México y EEUU, afirma Sheinbaum: “Tienen que hacer su parte”

Decomiso de armas en Arizona es un ejemplo de comunicación entre México y EEUU, afirma Sheinbaum: “Tienen que hacer su parte”

Desmantelan en Colorado red que robaba camionetas para venderlas a cárteles en México: hay 11 acusados

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana

Carmen escapó de Los Zetas con minutos de ventaja: la historia de la esclava doméstica de Saltillo que sobrevivió para declarar

ENTRETENIMIENTO

Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade

Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade

¿Quién cantará la canción de La Casa de los Famosos México 4?

¿Qué le pasó a Luis de Alba? Esposa revela cómo fue el accidente

Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?

DEPORTES

Moisés Muñoz elogia al “Tala” Rangel y pide oportunidad para Memo Ochoa ante Chequia

Moisés Muñoz elogia al “Tala” Rangel y pide oportunidad para Memo Ochoa ante Chequia

Más de cinco mil aficionados se reunieron en La Minerva de Guadalajara para alentar a Colombia

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

Hugo Sánchez defiende a Pelé como el mejor de la historia pese al récord goleador de Messi en los Mundiales

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo