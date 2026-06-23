José Ron explota contra basura en el Ángel tras triunfo de México sobre Corea del Sur: “Dio tristeza”

(laredcincoradio/IG)

Las celebraciones recientes en el Ángel de la Independencia tras la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejaron 40 toneladas de basura y daños en áreas verdes, lo que generó una ola de críticas y llamados a la responsabilidad.

El actor José Ron se sumó a las voces de inconformidad, exigiendo que los festejos se realicen sin violencia ni afectaciones al espacio público.

Más de 400 mil personas se congregaron en torno al Ángel de la Independencia durante la noche y la madrugada posterior al triunfo contra Corea del Sur.

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El saldo incluyó destrozos en jardineras, daños al mobiliario urbano y una cantidad de residuos que requirió la movilización de 360 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, quienes utilizaron 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa de agua para restablecer las condiciones mínimas en Paseo de la Reforma.

José Ron ya descartó que vaya a estar en la próxima telenovela de Juan Osorio en Televisa (IG: joseron3)

José Ron pide celebrar sin violencia ni basura

El actor José Ron expresó su indignación ante la cantidad de basura y los destrozos producidos en las calles de la Ciudad de México.

Ron, reconocido aficionado al futbol, pidió a los aficionados que celebren de otra forma:

“Me dio tristeza ver tanto relajo, cómo dejan las calles, Reforma. Vi videos en otros estados también con los coches, moviendo coches, haciendo destrozos. Creo que no hay necesidad, creo que desde ahí también parte de la educación, o sea, hay que también saber celebrar”, dijo el actor en entrevista retomada por De Primera Mano.

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Ron compartió que la situación “sí me movió mucho y creo que eso no representa a México”. El actor insistió en la importancia de disfrutar los logros deportivos sin recurrir a la violencia ni dejar desechos en la vía pública.

José Ron aceptó que ya no es exclusivo de Televisa (IG: joseron3)

Basura, daños y reclamos tras los festejos en el Ángel

Las labores de limpieza tras la concentración de hinchas se extendieron durante la mañana y parte de la tarde, con el objetivo de retirar residuos y restablecer la circulación vehicular

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Entre los desechos recogidos se encontraron principalmente botellas de cerveza y vino, latas y bolsas plásticas.

La Secretaría de Obras y Servicios reportó que los trabajos de rehabilitación continuarían durante el fin de semana, en coordinación con otras dependencias del gobierno capitalino.

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x.com/SOBSECDMX

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales evidenciaron la destrucción de áreas verdes y el uso indebido de espacios públicos, hechos que generaron comparaciones con la exigencia de limpieza en otras manifestaciones, como el 8M y el Mes del Orgullo.

El gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a celebrar con responsabilidad y a cuidar los espacios públicos, recordando que la recuperación de las zonas dañadas podría demorar varios días debido a la magnitud de los festejos y la cantidad de residuos generados.

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