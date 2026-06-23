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México alcanza demanda de 20 mil 693 mdd por bonos: 3.3 veces más de lo colocado

La SHCP emitió bonos para recomprar deuda de corto plazo, eliminar vencimientos en dólares de 2027-2028 y reducir amortizaciones en euros para 2029

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En la gestión de Sheinbaum la deuda no ha hecho más que aumentar.
La dependencia coloca USD 6,300 millones en dos emisiones internacionales y destina los recursos a recompras anticipadas, con el objetivo de mejorar el calendario de pagos y disminuir presiones de corto plazo. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este 23 de junio una operación de refinanciamiento de deuda externa que busca eliminar los vencimientos en dólares programados para 2027 y 2028 y reducir las amortizaciones en euros previstas para 2029, como parte de su estrategia para mejorar el perfil de vencimientos del portafolio soberano.

La emisión: dos bonos por 6 mil 300 millones de dólares

Para financiar la operación, la SHCP realizó dos colocaciones en mercados internacionales:

  • Bono a 11 años con vencimiento en 2037 y tasa cupón de 6.25%, por un monto de 4,800 millones de dólares.
  • Reapertura del bono con vencimiento en 2056 con tasa cupón de 6.75%, por 1,500 millones de dólares.

La operación generó una demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y contó con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales a nivel global. Hacienda subrayó que la transacción no representa contratación de deuda adicional.

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Cuatro bonos en la mira de la recompra

Los recursos obtenidos se destinarán a la recompra anticipada de cuatro bonos de corto plazo que representan el 37% de las amortizaciones programadas para los próximos tres años:

  • 1,891 millones de dólares con vencimiento en marzo de 2027.
  • 1,610 millones de dólares con vencimiento en enero de 2028.
  • 1,188 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2028.
  • 1,182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.

La estrategia contempla la recompra del 100% de los bonos en dólares que vencen en 2027 y 2028, además de una disminución parcial de los vencimientos en euros para 2029.

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Objetivo: extender plazos y reducir riesgos

De acuerdo con la SHCP, estas operaciones permiten eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa, al redistribuir obligaciones de corto a largo plazo.

La Secretaría también destacó que la operación contribuye a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para que otros emisores —tanto del sector público como privado de México— accedan a los mercados financieros internacionales en mejores condiciones.

La dependencia precisó que la operación se ejecutó dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para el ejercicio fiscal 2026, en apego a los principios de responsabilidad y prudencia fiscal que ha establecido la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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