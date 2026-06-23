Estructura criminal de “El Jardinero” dentro del CJNG se desmorona: detienen y procesan a su sobrino en Nayarit

Audias Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit, luego de que las autoridades realizaron un seguimiento de 19 meses para lograr ubicarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro golpe a la estructura criminal de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se registró en Nayarit en días recientes.

Su sobrino, identificado como Carlos “N”, fue detenido en un operativo en el participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y de seguridad federal.

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Aunque desde el pasado 18 de junio la fiscal del estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, anunció la captura de uno de los sobrinos del exlíder criminal sin brindar más detalles, fue hasta este lunes 22 de junio que la Fiscalía de Nayarit confirmó que Carlos “N” fue arrestado junto a dos hombres.

Foto: Fiscalía de Nayarit

De acuerdo con los datos, el sujeto fue localizado junto a José Carlos “N” y Gabriel “N” durante la acción, en la que también les aseguraron municiones y cuatro vehículos.

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Actualmente los tres hombres se encuentran en prisión justificada y vinculados a proceso por los delitos de violación a la ley de armas de fuego y explosivos; contra la salud; posesión con fines de venta y encubrimiento por receptación.

Infobae México consultó con la Fiscalía del Estado para obtener mayor información sobre la detención del hombre, pero hasta el momento no ha respondido.

“El Jardinero” fue detenido en Nayarit, luego de que intentó tomar el control del CJNG

Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero” y señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue detenido el 27 de abril en el poblado de Trapiche, Nayarit, en una operación de la Secretaría de Marina (Semar).

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Su detención se logró luego de 19 meses de vigilancia y análisis que permitió ubicarlo de manera precisa en el estado. Al confirmar su presencia en un vehículo Suburban cerca de Santa María de Oro, se desplegó un equipo que lo siguió y rodeó.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Al advertir la presencia de los marinos, el narcotraficante abandonó el vehículo e intentó huir, pero las condiciones físicas y el terreno limitaron su escape. Finalmente se ocultó en una tubería bajo la carretera, donde quedó encapsulado hasta que los efectivos descendieron en helicóptero y lo aprehendieron.

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Pese a que “El Jardinero” contaba con un dispositivo de protección de alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados, la Marina informó que durante toda la operación no se disparó una sola bala.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, explicó en conferencia de prensa que el dispositivo implicó el estudio de rutas, puntos de entrada y salida, y tácticas de terreno. En el operativo participaron 120 efectivos de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo.

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El funcionario también reveló que Audias Flores Silva buscó el mando del CJNG a través del uso de las armas, esto luego de que Nemesio Oseguera fue abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Foto: Especial Marina

Con la muerte del exlíder del cártel, el también exjefe de seguridad inició una movilización de personal, armamento y recursos para encabezar la organización criminal.

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Las acciones contra “El Jardinero” también se han enfocado en sus redes de producción y en la detención de personas cercanas, tal y como fue la de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado como su principal operador financiero y hombre de confianza.

Marina golpea al CJNG con casi 3 mil detenciones durante la administración de Sheinbaum

De acuerdo con cifras obtenidas por Infobae México, la marina acumula 2 mil 911 detenciones vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en octubre de 2024.

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Una de las capturas más destacadas fue la de “El Jardinero”, cuyo operativo fue encabezado por la Marina, pero las acciones se han extendido además a su red de producción.

Foto: Gabinete de Seguridad / FGR

Entre los golpes colaterales se encuentra el desmantelamiento de al menos cinco narcolaboratorios ligados a su red en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, todos vinculados con “El Jardinero”, quien ha intentado frenar su extradición a Estados Unidos con amparos.

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Los decomisos acumulados por la Marina en el mismo periodo incluyen 118.391 kilogramos de metanfetaminas, 1,5 toneladas de fentanilo —equivalentes a 19.048 pastillas—, 6.199 armas de fuego, 3.143 granadas o explosivos, 115 laboratorios clandestinos y 9.370 vehículos, entre otros aseguramientos, de acuerdo con los datos obtenidos por esta casa editorial.