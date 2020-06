“No se cometió ningún acto de violencia contra manifestantes”: Enrique Alfaro negó represión policíaca en protestas por Giovanni López

Enrique Alfaro dio un balance de los detenidos, heridos y daños materiales tras la manifestación en el Palacio de Gobierno (Foto: Captura de Pantalla)

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, lanzó un mensaje para la ciudadanía después de las manifestaciones en el Palacio de Gobierno por el asesinato de Giovanni López, además de ofrecer un balance de personas detenidas y heridos durante la jornada.

A través de sus redes sociales, Enrique Alfaro reveló un total de 25 hombres detenidos y dos mujeres, entre los que destacan seis menores de edad. También aseguró un saldo de seis policías heridos, además de un oficial “que fue quemado” y tres patrullas destrozadas.

Por otra parte, aseguró que entre la población del estado existen sentimientos encontrados; “por un lado el de indignación por la muerte de Giovanni a manos de policías municipales y por otro lado el de la preocupación y hasta molestia” por las manifestaciones.

Sobre el primer punto, aclaró que el gobierno ha sido puntual y preciso en sus compromiso de no dejar que se convierta en una historia más de impunidad. Por otra parte, aseguró que comparten la molestia por la actuación de los agentes que “utilizaron de forma indebida la fuerza pública”.

“Me he comprometido a que los responsables pagarán por ello. Va a aplicarse todo el peso de la ley. En las próximas horas habrá noticias al respecto”, aseguró.

Enrique Alfaro (Foto: Captura de pantalla)

Sobre las manifestaciones, aseguró que se involucraron intereses de otra naturaleza. De acuerdo con sus palabras, grupos de ciudadanos que no viven en Guadalajara o Jalisco se amonitaron para generar distintos actos de violencia.

Alfaro reveló que dichos intereses fueron construidos de manera precisa y puntual en la Ciudad de México, “desde los sótanos del poder” y lo único que buscaban era dañar a Jalisco en medio de una emergencia sanitaria que desde hace más de dos meses mantiene en cuarentena a todo el país, además de querer provocar a las autoridades o al gobierno, pero aclaró que “no lo lograron”.

Al margen de esto, lo que hoy sucedió tiene que verse desde otra respectiva. A una legítima manifestación y un reclamo justo, lo invadieron intereses de otra naturaleza. Lo llevaron a otro terreno. Hoy lo que vimos fue un acto de violencia que nunca habíamos visto, así no nos manifestamos los tapatíos. En esta ciudad ha habido muchas manifestaciones, en nuestro gobierno hemos demostrado que aquí se respeta la liberta de expresión, pero también he dicho y he defendido siempre que la violencia no se puede combatir con más violencia.

También aseguró que en materia de seguridad, el gobierno y la Policía de Guadajalara, en conjunto con la Policía Estatal, “actuaron a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en la provocación”: En palabras de Alfaro, no se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes.

Alfaro aseguró que detrás de la manifestación hubo intereses políticos (Foto: Archivo)

Por último, dijo que en Jalisco “tiene que imperar el orden público, respetando los derechos de todos, pero pidiéndole a los manifestantes que lo hagan sin destruir lo que es de todos”.

“Antes que como gobernador, como tapatío, yo no quiero eso para mi ciudad. Quiero una ciudad en la que se puedan manifestar libremente las ideas, quiero una ciudad en la que la gente pueda expresar su enojo sin ninguna preocupación de tener represión al hacerlo, pero no quiero una Ciudad que use la violencia para defender causas. eso no lo vamos a permitir”, dijo.

