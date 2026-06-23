No es para adultos mayores: El beneficio del Bienestar que abrió registro en junio para personas de 30 a 64 años

La Secretaría de Bienestar desmintió que se encuentre solicitando una actualización de datos a derechohabientes de los Programas para el Bienestar para continuar recibiendo sus pagos (Gobierno de México)

El Gobierno de México inició en junio el registro para que personas de 30 a 64 años con discapacidad accedan a un nuevo beneficio de la Pensión para el Bienestar, dirigido exclusivamente a este grupo de edad y no a adultos mayores. Ahora, quienes ya reciben este apoyo pueden tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud, mecanismo que les permite acceder a servicios médicos dentro del sistema público.

El trámite se realiza de acuerdo con un calendario que organiza la atención por la letra inicial del primer apellido, además, se mantendrá vigente hasta el 14 de noviembre. Las autoridades del programa también habilitaron sábados especiales para quienes no puedan acudir en la fecha indicada, con el objetivo de evitar filas y agilizar el proceso en los módulos de registro.

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El calendario se divide en dos bloques por mes: la primera y tercera semana están destinadas a quienes su apellido inicia con las letras A a L, y la segunda y cuarta semana para quienes tienen apellidos de la M a la Z.

La credencial del Servicio Universal de Salud representa un nuevo paso en la estrategia del gobierno federal para fortalecer el acceso a servicios médicos de personas con discapacidad. El documento permitirá que este sector reciba atención médica ampliada, como parte de la política de bienestar social.

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El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud (Jesús Avilés / Infobae México)

Requisitos y cómo tramitar la Credencial Universal de Salud

El proceso para solicitar la Credencial Universal es de manera presencial en los módulos implementados, y se debe acudir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial con fotografía

Documento probatorio de identidad ( acta de nacimiento , carta de naturalización, certificado de Nacionalidad Mexicana, documento migratorio o trámite de refugio)

CURP certificada

Comprobante de domicilio (de agua, luz, predial, pago de servicios, con una vigencia no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto

En el caso de los menores de edad, los requisitos son los siguientes:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial con fotografía de la madre, padre o tutor

Teléfono de contacto

Montiel Reyes indicó que el proceso para solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud será similar al de los registros de todos los Programas del Bienestar (Gobierno de México)

Otros beneficios de la credencial y requisitos para obtenerla

La credencial podrá utilizarse como identificación oficial para realizar gestiones ante autoridades gubernamentales y para trámites en bancos o servicios públicos, como el suministro de agua o electricidad. Esta credencial permitirá también el acceso a Programas de Bienestar y servirá para la gestión de consultas, recetas y expedientes médicos en plataformas digitales del sector salud. Además, funcionará como acreditación en trámites que requieran una identificación adicional al INE.

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Entre sus principales funciones destaca el acceso a servicios médicos en cualquier institución pública del país, incluyendo IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sin que importe la afiliación previa, y reemplazará paulatinamente los carnets tradicionales de IMSS y ISSSTE.