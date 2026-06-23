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Cuál es el sueldo de Juan Brunetta en Tigres, jugador que podría llegar a Cruz Azul en el Apertura 2026

Desde su llegada al equipo de Nuevo León, Brunetta ha contribuido como mediocampista creativo

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Juan Brunetta podría llegar a Cruz Azul para la próxima temporada (REUTERS)
Juan Brunetta podría llegar a Cruz Azul para la próxima temporada (REUTERS)

Mientras el Mundial 2026 sigue en curso, el nombre de Juan Brunetta ha comenzado a sonar en la Noria. De acuerdo con el periodista Adrián Esparza Oteo, la directiva de la Máquina y gente del volante de Tigres ya comenzaron a tener comunicación para negociar un posible traspaso.

Luego de ser campeón el torneo pasado, el cuadro cementero regresó a los entrenamientos esta semana y ya prepara la plantilla para el Apertura 2026.

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“Crece el interés en Cruz Azul por el volante de Tigres. Hay conversaciones con su gente desde hace varias semanas, las condiciones están dadas para que pueda avanzar la negociación", escribió el periodista.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - Second Leg - Tigres UANL v Nashville SC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 5, 2026 Tigres UANL's Juan Brunetta during the match REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - Second Leg - Tigres UANL v Nashville SC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 5, 2026 Tigres UANL's Juan Brunetta during the match REUTERS/Daniel Becerril

¿Cuál es el sueldo de Juan Brunetta en Tigres, futbolista que podría llegar a Cruz Azul?

El portal especializado Salary Sports indica que el mediocampista percibe 549,800 pesos semanales, lo que representa un ingreso anual de 28,589.600 pesos. Esta cifra lo posiciona entre los mejores pagados de Tigres, solo detrás de figuras como André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

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Actualmente, el sueldo de Juan Brunetta en Tigres se mantiene como uno de los más altos en la plantilla. Según Salary Sports, solo dos futbolistas del club superan su salario, lo que refleja la importancia del argentino dentro del equipo felino.

Trayectoria de Juan Brunetta

Juan Francisco Brunetta nació el 12 de mayo de 1997 en Córdoba, Argentina. Se desempeña como mediocampista y mide 1.75 metros, con un peso de 75 kilogramos.

Brunetta se formó en las fuerzas básicas de Sportivo Norte en su ciudad natal y más tarde pasó por las divisiones juveniles de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. Su debut profesional llegó en 2016 con Arsenal de Sarandí. Posteriormente jugó para Belgrano y Godoy Cruz en el futbol argentino.

El mediocampista tuvo una experiencia en la Serie A de Italia con el Parma antes de incorporarse a Santos Laguna en la Liga MX. Tras una etapa destacada con el club de Torreón, en el Clausura 2024 firmó contrato definitivo con Tigres.

Aug 3, 2024; Houston, Texas, USA; Tigres UANL midfielder Juan Brunetta (11) kicks the ball against Inter Miami CF during the first half in a MLS Leagues Cup soccer match at NRG Stadium. Mandatory Credit: Maria Lysaker-USA TODAY Sports
Aug 3, 2024; Houston, Texas, USA; Tigres UANL midfielder Juan Brunetta (11) kicks the ball against Inter Miami CF during the first half in a MLS Leagues Cup soccer match at NRG Stadium. Mandatory Credit: Maria Lysaker-USA TODAY Sports

Desde su llegada al equipo de Nuevo León, Brunetta ha contribuido como mediocampista creativo, sumando goles y asistencias en los torneos más recientes. El argentino se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del mediocampo felino, aportando tanto en la generación de juego como en la ofensiva del club regiomontano.

Otros movimientos en la Máquina

El primer movimiento confirmado en Cruz Azul es la salida de Mauro Zaleta en calidad de préstamo a Necaxa, con opción de compra. El lateral izquierdo mexicano, que viene de una etapa destacada con Mazatlán, no continuará con los cementeros en la siguiente temporada, según información difundida por periodistas especializados en la fuente celeste.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

En el apartado de posibles bajas, Erik Lira aparece entre los rumores de transferencias al fútbol europeo. El mediocampista, actualmente concentrado con la Selección Nacional, podría salir del club si se concreta alguna negociación. Esta baja representaría un ajuste relevante en la estructura del plantel dirigido por Joel Huiqui.

Además, el cuerpo técnico tendrá incorporaciones con la llegada de Facundo Oreja y el preparador físico Diego Battaioli. Ambos formaron parte del equipo de trabajo de Martín Anselmi cuando estuvo al frente de la institución cementera, de acuerdo con versiones difundidas por periodistas como Adrián Esparza Oteo y Gerardo Fabián.

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