Aseguran en el AICM media tonelada de posible raíz de tepezcohuite que sería enviada a Gran Bretaña

El cargamento asegurado estaba integrado por 19 cajas que contenían aproximadamente 500 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite. (Cortesía)

Autoridades federales aseguraron de manera precautoria un cargamento de aproximadamente 500 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mercancía que tenía como destino final Gran Bretaña.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que el hallazgo se realizó como parte de las acciones permanentes de inspección y vigilancia implementadas en las aduanas del país, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

PUBLICIDAD

De acuerdo con la dependencia, el embarque estaba integrado por 19 cajas que contenían la presunta raíz de tepezcohuite y fue detectado durante los procedimientos rutinarios de revisión aplicados en la terminal aérea.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento se produjo luego de que se identificaran diversos elementos que motivaron una revisión especializada de la mercancía.

Para ello, el personal aduanero aplicó procedimientos de revisión documental, inspección no intrusiva e inspección física, mecanismos que forman parte de los protocolos de gestión de riesgos y control de las operaciones de comercio exterior.

PUBLICIDAD

La mercancía tenía como destino Gran Bretaña y permanece bajo resguardo en la Aduana del AICM. (Cortesía)

Por el momento, la mercancía permanece bajo aseguramiento precautorio en la Aduana del AICM, en tanto se desarrollan las diligencias correspondientes y se determina con precisión la naturaleza del cargamento.

La ANAM destacó que este tipo de acciones tienen como propósito fortalecer los controles aduaneros y garantizar que las mercancías que ingresan o salen del país cumplan con la normatividad vigente.

PUBLICIDAD

¿Qué es el tepezcohuite y por qué es tan demandado?

El tepezcohuite es una planta originaria del sur de México cuyo nombre científico es Mimosa tenuiflora. Desde hace décadas ha sido utilizado en la medicina tradicional debido a las propiedades que se le atribuyen para favorecer la regeneración de la piel.

En años recientes, su popularidad ha crecido de manera significativa dentro de la industria cosmética y de los productos naturales. Actualmente es común encontrarlo en cremas, pomadas, jabones y otros productos que aseguran contribuir a la cicatrización, mejorar la apariencia de la piel y aliviar diversas afecciones cutáneas.

PUBLICIDAD

Diversos estudios farmacognósticos y análisis de laboratorio han identificado en la corteza del tepezcohuite la presencia de compuestos como taninos, flavonoides y sustancias fenólicas.

El tepezcohuite es una planta originaria del sur de México utilizada tradicionalmente por sus propiedades asociadas al cuidado de la piel. (Cortesía)

Estas sustancias han sido asociadas con efectos antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios, características que han respaldado parte del interés científico y comercial que existe alrededor de esta planta.

PUBLICIDAD

Tradicionalmente, el tepezcohuite ha sido utilizado para ayudar en la cicatrización de heridas superficiales, aliviar quemaduras leves, reducir irritaciones o procesos inflamatorios y favorecer la regeneración del tejido cutáneo.

En el ámbito cosmético también se le atribuyen beneficios relacionados con la mejora de la textura de la piel, la disminución de marcas y la obtención de una apariencia más uniforme.

PUBLICIDAD

Producto natural, pero no exento de riesgos

A pesar de su creciente popularidad y de su origen natural, especialistas en dermatología advierten que el tepezcohuite no está exento de riesgos y que su uso debe realizarse con precaución.

Entre las reacciones adversas que puede generar se encuentran la irritación de la piel, enrojecimiento, sensación de ardor y posibles reacciones alérgicas, particularmente en personas con piel sensible.

PUBLICIDAD

Asimismo, expertos señalan que la aplicación del producto en heridas profundas, lesiones infectadas o quemaduras severas puede agravar el problema en lugar de generar beneficios.

Por ello, se recomienda evitar su uso sin supervisión médica en casos de lesiones extensas o padecimientos dermatológicos crónicos y realizar pruebas en una pequeña área de la piel antes de emplearlo de manera más amplia.

PUBLICIDAD

Aunque las autoridades federales no han precisado por qué el cargamento fue asegurado precautoriamente ni si existen posibles irregularidades administrativas o de otra índole, el caso pone de relieve el creciente interés internacional por productos naturales originarios de México y la importancia de mantener mecanismos de control y verificación en las operaciones de comercio exterior.

Mientras continúan las investigaciones, la mercancía permanecerá bajo resguardo en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la espera de que las autoridades determinen su situación legal y el cumplimiento de los requisitos aplicables para su exportación.