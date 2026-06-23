Tortitas de papa checas: receta fácil para ver el partido México vs. Chequia en casa

Bramboráky recién fritas se presentan sobre una tabla de madera, acompañadas de salsa picante y una ensalada fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina checa llega a la mesa de los aficionados mexicanos que esperan el partido entre México y República Checa este 24 de junio.

La rivalidad futbolística se acompaña de platillos tradicionales que pueden prepararse con ingredientes habituales en supermercados de México, como las bramboráky, tortitas de papa típicas de Europa Central.

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¿Cómo hacer bramboráky?

El platillo de tortitas de papa ofrece una opción sencilla para quienes buscan compartir la experiencia desde casa y sumar un toque checo al menú sin complicaciones.

Las bramboráky se preparan con papas ralladas, ajo, huevo y harina, mezclados con mejorana seca o, en su defecto, orégano. La masa se aplana en el sartén y se fríe hasta que queda dorada y crujiente. Esta receta es adaptable a productos mexicanos y se puede acompañar con salsas locales, crema o ensalada fresca.

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Bramboráky recién fritas se presentan sobre una tabla de madera junto a una salsa picante mexicana y una ensalada fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bramboráky (tortitas de papa checas)

Ingredientes (para 4 personas)

4 papas grandes

2 dientes de ajo

1 huevo

2 cucharadas de harina de trigo

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de mejorana seca (puedes sustituir por orégano seco)

Aceite vegetal (para freír)

Opcional

Perejil picado

Salsa de tu preferencia para acompañar (kétchup, crema o salsa picante mexicana)

Varias tortitas de papa checas doradas se presentan sobre un plato blanco junto a un recipiente con dip de crema y ramitas de perejil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

Preparar las papas: Pela las papas y rállalas finamente. Colócalas en un paño limpio y exprime el exceso de agua. Mezclar ingredientes: Pon las papas ralladas en un tazón grande. Agrega el ajo finamente picado o prensado, el huevo, la harina, la sal, la pimienta y la mejorana (u orégano). Mezcla bien hasta tener una masa homogénea. Si te gusta, agrega un poco de perejil picado. Formar y freír: Calienta suficiente aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Toma porciones de la mezcla (aproximadamente 2 cucharadas) y aplánalas con la cuchara en el sartén para formar tortitas delgadas. Cocinar: Fríe las tortitas de papa por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes (aproximadamente 3-4 minutos por lado). Sácalas y colócalas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Servir: Sirve calientes, solas o acompañadas de salsa, crema o incluso una ensalada fresca.