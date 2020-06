SFP hace ajustes en su equipo de trabajo: nombra a ingeniero en computación para combatir impunidad

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública anunció nuevos nombramientos Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizó cambios de funcionarios dentro de la dependencia, los cuales entraron en vigor el día de ayer y pretenden “reforzar la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad”.

En un comunicado, detalló que el Ing. Luis Gutiérrez Reyes fungirá como el nuevo subsecretario de Combate a la Impunidad y constructor del Portal “Nómina Transparente”, de la plataforma “Denuncia Paisano”. Es un ingeniero en computación que ha construido sistemas y plataformas para los programas de los “Ciudadanos Denunciantes Alertadores Internos de la Corrupción” y el “Padrón de Integridad Empresarial” desarrollados por la titular de la secretaría.

Ante ello, las críticas no se hicieron esperar, pues Gutiérrez Reyes no cuenta con experiencia en derecho, sanciones y lucha contra la corrupción, además de que no había trabajado, antes de diciembre de 2018, en el gobierno o el sector público.

Este nombramiento responde a la salida de Tania de la Paz Pérez Farca, exsubsecretaria de Combate a la Impunidad, movimiento que no fue explicado por la dependencia.

En la circular interna que anunció los cambios, la secretaria se refirió a Gutiérrez como “leal colaborador de nuestra SFP y colega y amigo de todos ustedes”.

De acuerdo con su currículum, Gutiérrez Reyes es ingeniero en Computación con una maestría en Ciencias de la Computación, grados obtenidos en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, ahora Universidad Tecnológica de La Habana, en Cuba.

Además, la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) previamente a cargo del Mtro. Daniel García Cortés pasará a ser responsabilidad del Mtro. Federico Hidalgo Huchim Gamboa, especialista en Derecho Administrativo y fiscalización de la administración pública y quien cuenta con experiencia en el ámbito del Control, la Auditoría y el Derecho Administrativo Sancionador.

Por su parte, como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos nombró al Mtro. Manuel García Garfias, en tanto que al frente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública designó al Lic. Hiram Benjamín Rubio Guzmán. En la Dirección General de Tecnologías de la Información designó al Ing. Armando Andrade Díaz.

Finalmente, Irma Eréndira hizo un llamado a todo su equipo de trabajo y a quienes encabezan las diferentes Unidades y Direcciones Generales a apoyar la llegada los recién nombrados a sus nuevas responsabilidades y tareas.

Quién era Tania de la Paz Pérez-Farca, Exsubsecretaria de Combate a la Impunidad

A través de un comunicado de prensa, la titular del organismo, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció que desde este 1 de junio, el puesto será ocupado por el ingeniero Luis Gutiérrez Reyes.

“Le agradezco profundamente a la Mtra. Tania de la Paz, todo el trabajo, entrega y lealtad mostradas en el relanzamiento de nuestra Secretaria de la Función Pública y le deseo lo mejor de lo mejor en los nuevos proyectos y encomiendas que le esperan en su importante carrera”, señala el comunicado, en el que no se especifica si De la Paz ocupará un nuevo puesto dentro de la SFP.

Pérez-Farca era la titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, una de las oficinas con más importancia en cuanto a la revisión y gerencia de las compras del Gobierno de México.

Tuvo entre sus tareas el emitir criterios de interpretación y de proporcionar asesoría en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas, contrataciones y designación de testigos sociales.

