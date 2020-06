“¿Cuándo le vas a dejar de mentir al presidente?": reportan fuerte encontronazo entre Sheinbaum y López Gatell al interior de Palacio Nacional

REUTERS / Henry Romero

El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el subsecretario de salud y vocero de la pandemia de coronavirus, Hugo López Gatell, tuvieron un desencuentro al interior de Palacio Nacional por las diferencias entre la cifra real de contagios y los números oficiales dados por el gobierno de López Obrador.

Según el ex conductor de Grupo Televisa, durante una reunión celebrada hace un mes en Palacio Nacional la jefa capitalina estalló contra el subsecretario al interrumpirlo y decirle con voz firme: "¡¿Cuándo le vas a dejar de mentir al presidente?!

Supuestamente dos personas que estuvieron en esa reunión le confirmaron lo anterior al comunicador, y agregaron que a raíz de esa confrontación se concretó la idea de crear un comité científico para determinar el número real de muertes por coronavirus en la capital del país.

Hugo López-Gatell (EFE/Presidencia de México)

“En la Ciudad de México siguen surgiendo los testimonios de renombrados doctores que hablan de una situación de guerra en los hospitales, intensivistas que declaran que se les está muriendo demasiada gente, hospitales que reportan que ya no tienen ventiladores, imágenes de cadáveres apilados y embolsados, letreros de pase por el cuerpo de su familiar antes de las 6 pm o no respondemos, fotografías de pacientes con coronavirus que esperan en una silla para que se desocupe la cama, el dato oficial de que las funerarias están trabajando a tope de su capacidad y hay que esperar hasta 36 horas para cremar un cuerpo”, aseguró el periodista.

“Estas enormes diferencias entre las cifras de muertos real y oficial se han ido documentando contundentemente por la prensa nacional e internacional”, sentenció.

Sin embargo, las autoridades y el propio Hugo López Gatell han advertido varias veces que no se registran todas las muertes por COVID-19 y que no se debe regresar apresuradamente a las actividades este 1 de junio, pues “la conclusión de las jornadas de sana distancia no significa que se acabe la epidemia, porque no es volver a la normalidad. El peligro persiste y toda la república se encuentra en semáforo rojo”, dijo el subsecretario.

En medio de la polémica sobre la claridad, consistencia y credibilidad de las cifras que proporciona, el subsecretario aseguró que “las muertes de personas con Covid-19 no siempre se pueden demostrar, porque las personas que la padecen llegan con frecuencia, particularmente en la Fase 3, en un estado de gravedad que no permite hacer las pruebas de laboratorio”.

Explicó que se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte, “pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de Covid, pero no quedan registradas como Covid porque no tiene una demostración por laboratorio”.

Actualmente hay en México 93,435 casos confirmados y 10,167 muertes registradas por COVID-19, según las cifras oficiales.

