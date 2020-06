Las condiciones en las que México inició la Nueva Normalidad este 1 de junio

la nueva normalidad (Foto: Cuartoscuro)

Los protocolos han sido difundidos, los estados han establecido sus semáforos de riesgo y los lineamientos para la Nueva Normalidad en México han entrado en vigor este 1 de junio del 2020. Tras 70 días de haber implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia, el país comenzará su reapertura enfrentando más que solo la pandemia.

El coronavirus no ha sido nada fácil para los mexicanos, quienes ya han sido informados de 9,930 defunciones por coronavirus y 90,664 casos positivos acumulados.

En las últimas 24 horas se registraron 3,152 casos nuevos, la cifra más alta desde que inició la pandemia el 28 de febrero pasado, pero no solo eso, el país comenzará su reapertura con un aumento del 3.6% en contagios, de acuerdo con los datos que dio el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

La ocupación hospitalaria general se encuentra en el 41% y un 36% de las camas de terapia intensiva son utilizadas por pacientes que necesitan ser intubados.

Las autoridades han advertido que no se debe regresar apresuradamente a las actividades este 1 de junio, pues “la conclusión de las jornadas de sana distancia no significa que se acabe la epidemia, porque no es volver a la normalidad. El peligro persiste y toda la república se encuentra en semáforo rojo”, dijo López-Gatell.

Además, diversos gobernadores estatales han expresado su inquietud acerca de la reactivación en medio de una cifra ascendente de casos, pues aunque solo se abrirá un porcentaje de las actividades económicas, esto representa una mayor movilidad poblacional y, por ende, un aumento en el riesgo de propagación.

Diversos gobernadores estatales han expresado su inquietud acerca de la reactivación en medio de una cifra ascendente de casos (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

Sin embargo, México comenzará su reapertura con otra serie de problemas que lo atraviesan, entre ellos: el repunte de la violencia doméstica, la incesante presencia del narcotráfico en el país y la guerra por las energías limpias. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado nacional e internacionalmente por sus polémicas acciones para tratar cada uno de estos problemas.

Para coronar la situación, Amanda, una tormenta tropical formada durante la tarde del domingo 31 de mayo, avanzó sobre Guatemala acercándose a México a 15 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que deje lluvias muy fuertes y hasta torrenciales en estados del oriente y sur del país como Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Por otro lado, el país recibe la nueva normalidad en medio de otros problemas. En cuanto al sector energético, las empresas con proyectos de energías renovables en el país continúan en contienda por evitar la detención de sus desarrollos a pesar de que el pasado 29 de mayo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un aumento a las tarifas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra a las empresas por el derecho a usar sus líneas de transmisión.

Además, se avecina una crisis económica que el gobierno tratará de mitigar, mientras el desempleo en el primer trimestre del 2020 se sitúa en 3.4% con respecto al mismo periodo del año pasado, es decir, llegó a los 1.98 millones de personas en el país.

Por su parte, la violencia no se detuvo a pesar de la cuarentena por coronavirus, pues en estados como Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, los homicidios superaron hasta 14 veces a las muertes por COVID-19.

(Gráfica: Infobae México)

Este repunte se ha presentado también en la violencia doméstica, misma que ha sido minimizada por el presidente de México, cuando aseguró que el 90% de las llamadas al 911 por esta causa eran faltas. Esta aseveración lo ha vuelto objeto de críticas de organizaciones, medios internacionales como The New York Times y otras voces disidentes como Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, quien aseguró que “es el primer presidente que, de plano, niega que hay situaciones de violencia”.

El mes de abril también tuvo el registro más violento para las mujeres de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el día más violento de lo que va del 2020 se presentó en plena cuarentena el pasado 19 de abril cuando hubo 105 víctimas de homicidio doloso en 24 horas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La dura crítica del NYT a la lucha de López Obrador contra la violencia de género

Estos son los estados donde la violencia causa hasta 14 veces más muertes que el coronavirus

COVID-19 en México: el número de muertes ascendió a 9,930 y los casos positivos suman 90,664