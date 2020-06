Correos electrónicos, fotografías, llamadas: las nuevas pruebas de EEUU que vinculan a García Luna con el narco

García Luna está preso desde diciembre de 2019 (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

Fiscales neoyorquinos enviaron a los abogados del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pruebas contra el ex funcionario que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.

En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses los fiscales del distrito sur de Nueva York dijeron que enviaron las pruebas a los abogados y pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012 con el ex presidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

García Luna es acusado de ser cómplice del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán (Foto: archivo)

El ex funcionario se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de permitirle que trificara cocaína.

A mediados de abril el juez Brian Cogan denegó el pedido de García Luna de salir de la cárcel en la que se encuentra en Nueva York. El exfuncionario mexicano hizo la solicitud tras asegurar que corría peligro de contagiarse de coronavirus en prisión.

En las cartas los fiscales también dijeron que enviaron transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del acusado. El abogado de García Luna, César de Castro, dijo a The Associated Press que no había recibido aún ningún documento así que no comentaría sobre el asunto.

El yate de García Luna

Antes de su arresto, el ex funcionario vivía en Miami. La semana pasada, la periodista Anabel Hernández públicó que Genaro García Luna compró un lujoso yate por USD 700,000, mismo que estaba anclado en el muelle privado de una mansión en Golden Beach, Florida, y propiedad que el exsecretario también escogió personalmente con su esposa e hijos cuando aún era funcionario.

Si al costo del yate se suman los USD 3,300,000 que costó la casa de Golden Beach, más cinco lujosos departamentos que Genaro García Luna y su esposa compraron en 2018 por USD 5,100,000 más; “el amigo” del expresidente Felipe Calderón acumuló casi USD 10,000,000 de dólares en propiedades en Estados Unidos, y todo, en un periodo de seis años; de acuerdo con la periodista mexicana, quien ha investigado al exsecretario desde 2005.

El yate fue comprado junto con la mansión de Golden Beach, es decir que García Luna gastó poco más de cuatro millones de dólares de forma inmediata. Este vehículo acuático de lujo aparece en un video promocional realizado para vender la residencia del exsecretario de seguridad en 2016.

El reporte sobre la residencia de Genaro García Luna en Florida, EEUU (Foto: captura de pantalla Aristegui Noticias)

Anabel Hernández refiere que tuvo acceso a la transcripción de la audiencia en que compareció García Luna hace cuatro meses, el 28 de febrero, antes del cierre de tribunales que provocó el coronavirus.

La investigación del caso García Luna es encabezada por el fiscal Michael Robotti, pues el ex secretario de seguridad, quien ocupó su cargo público durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), está acusado de tráfico de drogas y de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, para el que habría trabajado por 19 años; una agrupación delictiva comandada por Ismael el “Mayo” Zambada y en la que también colaboró Joaquín el “Chapo” Guzmán, actualmente condenado a cumplir cadena perpetua en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad ADX Florence, en Colorado.

La periodista mexicana reportó que el fiscal está cansado de escuchar las mentiras del exjefe policíaco y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Al menos en tres ocasiones, Michael Robotti confrontó al acusado y a su pareja por la falsedad de sus declaraciones.

