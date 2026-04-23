INAPAM 2026: estos son los requisitos reales para que adultos mayores cobren aguinaldo

Te explicamos quiénes sí lo reciben, bajo qué condiciones y cómo funciona el programa de Vinculación Productiva

En México, el derecho al aguinaldo está garantizado por la Ley Federal del Trabajo, pero en el caso de las personas mayores de 60 años afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, persiste una duda recurrente: ¿basta con tener la credencial para recibir este pago en 2026? La respuesta es no.

El INAPAM no otorga directamente aguinaldo. Su credencial funciona como una herramienta de identificación y acceso a beneficios, pero la prestación económica solo aplica cuando existe una relación laboral formal o una pensión vigente.

En este contexto, el programa de Vinculación Productiva se ha convertido en una vía clave para que adultos mayores accedan a empleos remunerados con prestaciones de ley.

¿Quiénes sí pueden cobrar aguinaldo con INAPAM en 2026?

De acuerdo con la normativa vigente, los adultos mayores que podrán recibir aguinaldo este año son:

Aquellos que trabajan en empresas vinculadas al programa de Vinculación Productiva del INAPAM , con una relación laboral subordinada.

Personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quienes reciben esta prestación como parte de su pensión.

Prestadores de servicios que puedan acreditar condiciones de subordinación laboral, aun si están bajo esquemas flexibles.

Este gráfico explica claramente los requisitos y condiciones para que los adultos mayores en México puedan recibir el aguinaldo en 2026, enfatizando que la credencial INAPAM no otorga el beneficio directamente, sino que requiere una relación laboral o pensión activa

En todos los casos, el pago corresponde a lo establecido por la ley: un mínimo de 15 días de salario, o la parte proporcional al tiempo trabajado durante el año.

Requisitos obligatorios para asegurar el aguinaldo

Para evitar retrasos o contratiempos en el pago, es indispensable que los adultos mayores cumplan con ciertos requisitos administrativos:

Contar con credencial INAPAM vigente , preferentemente actualizada.

Tener al menos un día de trabajo activo en 2026 , ya que el aguinaldo se calcula de forma proporcional.

Disponer de una CURP certificada .

Contar con una cuenta bancaria a nombre del titular para recibir el depósito.

Mantener actualizado su expediente laboral ante la empresa o programa.

Estos elementos permiten validar la relación laboral y garantizar la dispersión correcta del recurso.

Vinculación Productiva: la clave para generar este derecho

El programa de Vinculación Productiva del INAPAM busca integrar a personas adultas mayores al mercado laboral mediante alianzas con empresas. Este esquema ofrece:

Sueldo base

Prestaciones de ley

Contrataciones por hora, jornada o proyecto

En algunos casos, beneficios superiores a los mínimos legales

El trámite para ingresar es gratuito y requiere:

Tener 60 años o más

Presentar credencial INAPAM

Identificación oficial vigente

El proceso incluye solicitud de inclusión social, entrevista con promotores, selección de actividad y vinculación con empresas.

Esta infografía detalla quiénes y bajo qué condiciones los adultos mayores con credencial INAPAM pueden cobrar el aguinaldo en México durante 2026, enfatizando la necesidad de una relación laboral o pensión activa

Aguinaldo: un derecho laboral, no un apoyo social

Es importante diferenciar entre programas sociales y prestaciones laborales. El aguinaldo no forma parte de los apoyos directos del INAPAM, sino que es un derecho adquirido a través del trabajo o la pensión.

Para 2026, el mensaje es claro: los adultos mayores que deseen recibir esta prestación deberán integrarse a una actividad laboral formal o contar con una pensión activa. La credencial del INAPAM, por sí sola, no genera este beneficio, pero sí puede ser la puerta de entrada a oportunidades que lo hagan posible.