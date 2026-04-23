EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de abril: operativo en sierra de Sinaloa y Durango no logra captura de “El Guano”, hermano de “El Chapo”

Un reciente operativo militar en los límites de la sierra de Sinaloa y Durango volvió a poner en la mira a Aureliano Guzmán Loera , alias “El Guano”, el hermano más buscado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un despliegue militar realizado la madrugada del 22 de abril de 2026 en la sierra entre Sinaloa y Durango, con apoyo de helicópteros Black Hawk, volvió a colocar en el foco a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, sin que se concretara su detención. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que, pese a los arrestos y la movilización en la zona de El Durazno, el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán no se encontraba entre los capturados.

Operativo en sierra de Sinaloa y Durango no logra captura de “El Guano”, hermano de “El Chapo”

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