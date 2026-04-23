EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de abril: operativo en sierra de Sinaloa y Durango no logra captura de “El Guano”, hermano de “El Chapo”

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Operativo en sierra de Sinaloa y Durango no logra captura de “El Guano”, hermano de “El Chapo”
Un despliegue militar realizado la madrugada del 22 de abril de 2026 en la sierra entre Sinaloa y Durango, con apoyo de helicópteros Black Hawk, volvió a colocar en el foco a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, sin que se concretara su detención. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que, pese a los arrestos y la movilización en la zona de El Durazno, el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán no se encontraba entre los capturados.
Un reciente operativo militar en los límites de la sierra de Sinaloa y Durango volvió a poner en la mira a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, el hermano más buscado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.