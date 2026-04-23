Con un lanzagranadas y más de 30 fusiles ocultos en un vehículo: así intentó una mujer estadounidense ingresar armas a México

Foto: CBP

Una ciudadana estadounidense fue detenida luego de que intentó ingresar a México un arsenal compuesto por fusiles y hasta un lanzagranadas que transportaba ocultos en un vehículo.

El aseguramiento se llevó a cabo en el cruce fronterizo DeConcini, en Nogales, Arizona, el pasado 19 de abril por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) cuando observaron una unidad Lexus IS 200t modelo 2016 que intentaba salir hacia México.

El vehículo era conducido por la ciudadana estadounidense, quien además era acompañada por tres menores de edad. Al interior, los agentes fronterizos encontraron bajo el asiento trasero un compartimento con un tubo lanzagranadas propulsado por cohete, 16 fusiles AK, una pistola Avtomat Kalashnikova y diversas piezas y cargadores.

De acuerdo con la CBP, los agentes que realizaron una primera inspección en la que se detectó una anomalía con ayuda de tecnología no intrusiva, lo que permitió descubrir el compartimento oculto debajo del asiento trasero y evitar el ingreso del armamento a territorio mexicano.

Mujer fue detenida y los menores de edad puestos bajo custodia de un familiar

Foto: CBP

La conductora fue arrestada y enfrenta una acusación federal por contrabando de mercancías, tipificada en el artículo 554 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Lo anterior, luego de que le fueron asegurados un total de:

Un tubo lanzagranadas

4 fusiles

Una pistola AK

16 fusiles AK

16 culatas de fusil

20 empuñaduras de pistola

Piezas de armas diversas

El fiscal federal Timothy Courchaine, del Distrito de Arizona, afirmó que el caso ilustra la cooperación entre la Fiscalía Federal y el Departamento de Seguridad Nacional para detener el flujo de armas hacia grupos violentos en México y responsabilizar a quienes participan en este tipo de crímenes.

Decomiso evitó que las armas sean utilizadas por los cárteles

Foto: CBP

“Nuestros oficiales de primera línea de la CBP utilizaron una combinación eficaz de experiencia en inspecciones y tecnología para encontrar estas armas e impedir que cayeran en manos de los cárteles”, aseguró el subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitiello luego de la detención de la mujer de 41 años de edad.

Las autoridades explicaron que la combinación de la experiencia de los oficiales y la tecnología especializada fue clave para el éxito del operativo, ya que un escáner no intrusivo detectó la irregularidad que condujo al hallazgo del arsenal.

Carlos González, director interino de Operaciones de Campo, destacó que los agentes de la CBP trabajan a diario para desarticular organizaciones criminales transnacionales que buscan desestabilizar la región.

Estas acciones se llevan a cabo en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a Donald Trump reforzar las acciones en contra del tráfico de armas hacia México, luego de que el presidente de los Estados Unidos comenzó una ofensiva con la imposición de aranceles a México para exigir el combate a los cárteles y el trasiego de drogas a ese país.