Tren Suburbano pasa a manos del gobierno tras compra mayoritaria, anuncia Banobras

Así luce el Tren Suburbano a días de su apertura (X/ @andreslajous)

El Tren Suburbano pasará a ser una empresa de participación estatal mayoritaria tras la adquisición del 51% de sus acciones por parte de Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), anunció el Gobierno de México durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 23 de abril. La operación, valuada en 5 mil 999.23 millones de pesos, marca un cambio clave en la administración del sistema ferroviario que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

De acuerdo con la presentación oficial, la compra incluye las participaciones de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), CAF Investment Projects y Omnitren, lo que permitirá al Estado asumir el control mayoritario del servicio. La transacción fue determinada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y cuenta con autorizaciones de instancias regulatorias como la Comisión Nacional Antimonopolio y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Un sistema clave para la movilidad en el Valle de México

El Tren Suburbano, en operación desde 2008, recorre la ruta Buenavista–Cuautitlán, con una extensión de 27 kilómetros y siete estaciones. En 2025, transportó a 45.1 millones de personas usuarias, consolidándose como uno de los principales sistemas de movilidad entre la capital y la zona norte del Valle de México.

El proyecto ha contado históricamente con una inversión pública significativa: 13 mil 701 millones de pesos, de los cuales 11 mil 201 millones provienen del FONADIN y 2 mil 500 millones de financiamiento de Banobras.

Objetivo: eficiencia, seguridad y expansión ferroviaria

Con la nueva estructura, el FONADIN asumirá también la obligación del crédito vigente, mientras que la empresa será administrada bajo criterios de eficiencia en el uso de recursos, priorizando la seguridad y la calidad del servicio para las personas usuarias.

El gobierno destacó que esta adquisición permitirá integrar el Tren Suburbano como eje central del componente ferroviario del Plan México, junto con proyectos estratégicos como el ramal Lechería–AIFA y la futura conexión AIFA–Pachuca.

Expansión del sistema ferroviario: tres etapas clave

El plan contempla el desarrollo del sistema en tres etapas:

Primera etapa: Línea actual Buenavista–Cuautitlán (27 km, 7 estaciones).

Segunda etapa: Ramal Lechería–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) , con 23 kilómetros y 7 estaciones.

Tercera etapa: Conexión AIFA–Pachuca, que sumará 57 kilómetros y 6 estaciones.

Experiencia previa del Estado en operación ferroviaria

Las autoridades subrayaron que Banobras y FONADIN ya operan con éxito el tren El Insurgente (México–Toluca), que ha transportado a 19 millones de personas usuarias, lo que respalda la decisión de asumir el control del Tren Suburbano.

Con esta adquisición, el gobierno federal busca consolidar un sistema ferroviario integrado que fortalezca la movilidad metropolitana, reduzca tiempos de traslado y amplíe la cobertura hacia nuevas regiones del centro del país.