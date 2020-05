Loret de Mola, Gustavo de Hoyos y más se deslindan del polémico Frente de Oposición Nacional contra AMLO

Loret de Mola, entre otros, se deslindaron de ser parte de un frente opositor al presidente López Obrador (Foto: Cuartocuro)

El periodista Carlos Loret de Mola, al igual que Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Comisión Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fueron algunas de las personalidades que se deslindaron de una publicación del Frente de Oposición Nacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador que los incluía.

El día de ayer, la organización hizo una publicación en la que señalaba a quienes pertenecen a la “verdadera oposición”, junto a un collage de fotografías, entre las que destaca Javier Lozano, Gabriel Quadri, Callo de Hacha, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, Gustavo de Hoyos, Pedro Ferriz de Con y Chumel Torres, entre otros.

“Ellos son la verdadera #oposición; líderes de opinión, activistas, influencers, empresarios, periodistas, intelectuales y artistas que hoy están haciendo contrapeso al gobierno de López Obrador ¡Unidos en un mismo frente para defender a #México! Bandera de México”, es el texto del “Frente opositor”.

A través de un tuit, el Frente de Oposición Nacional incluyó a varias personalidades críticas a AMLO (Foto Twitter@FONacionalMX)

Tras ello, el también exconductor de Televisa, Carlos Loret de Mola, pidió ser retirado de la fotografía grupal, condenando el uso de su imagen en un grupo que desconoce.

“Me deslindo completamente y condeno firmemente el uso de mi imagen en una cosa que se llama Frente de Oposición Nacional, de la que jamás había escuchado y a la que jamás pertenecería. Yo soy reportero, y ya. Sáquenme de ahí”, dijo el columnista de Mola.

Conforme fueron pasando las horas, no fue el único en deslindarse y pedir que fuera excluido del grupo opositor contra el mandatario federal.

Loret de Mola pidió que fuera excluido de la agrupación (Foto: Cuartocuro)

Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, también dijo no pertenecer al llamado Frente de Oposición Nacional.

“Soy respetuoso de todas las formas de organización ciudadana, incluidas las conformadas para incidir en política. Sin embargo y dado que se incluyó mi imagen en una publicación de la cuenta @FONacionalMX, aclaro que no tengo participación en el llamado Frente de Oposición Nacional”, escribió en su cuenta de Twitter.

También el periodista y escritor Sergio Sarmiento esclareció que no pertenece a ningún frente, grupo o partido político, en respuesta al tuit con el collage que lo incluía.

También el columnista Sergio Sarmiento rechazó pertenecer a un frente de oposición

Por su parte, Mauricio Martínez, reconocido actor de teatro que también fue incluido en la lista, dijo no haberle dado a la organización permiso de usar su imagen, y pese a su inclinación política no quiere ser señalado como “clasista, fifí” o que se crea que le pagan por tuitear.

“Oigan, yo no les di permiso para utilizar mi imagen en esto, ¿eh? A muchos ni los conozco. Quien me sigue sabe lo que opino del actual gobierno de mi país. No le echen más leña al fuego que ¡van a pensar que me pagan! Ya los estoy leyendo:“Clasista, fifí, machista, misógino...” refirió.

Incluso el influencer que se hace llamar Vampipe, con más de 210,7 seguidores señaló que no pertenece al Frente, y pidió sea aclarada la situación.

También un influencer se deslindó de ser parte del Frente de Oposición (Foto: Twitter @Vampipe)

“A lo mejor deberían aclarar que solo les gusta cómo tuitean los de las fotos y por eso las ponen. O sea, qué padre que piensen en mí, pero aclarar que ni nos conocemos, ni nunca hemos platicado, ni nada”, señaló.

Francisco Vargas, por su parte, no ha hecho público su posicionamiento al respecto de los deslindes, pues el columnista y fundador del Frente de Oposición Nacional, además de recibir mensajes desconociendo su organización, ha sido motivo de burlas de los cibernautas.

Hasta este día, el FONacional solo cuenta con 7,912 seguidores en Twitter y 58,894 en Facebook, la iniciativa fue creada en 2019 y se desconocen sus aliados y militantes.

