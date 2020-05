“Yo voté por López Obrador y volvería a hacerlo”: Jorge Zepeda explicó que fue malinterpretado por la oposición

Martín Rosenzveig 162

El periodista Jorge Zepeda Patterson habló sobre la columna que escribió en El País sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que, a pesar de los aplausos que recibió por parte de la oposición, volvería a votar por AMLO si las opciones que ofrecen son Ricardo Anaya del PAN o José Antonio Meade del PRI.

El comunicador explicó que aunque en el texto dejaba en claro su apoyo a posiciones en contra de la corrupción y a su cruzada en favor de los pobres y la justicia social, sus palabras fueron interpretadas como una solicitud de inscripción en las filas de los enemigos de la 4T. "Bienvenido al bando de los que luchamos por desarraigar el socialismo”, le dijo uno de sus contactos.

En su columna de opinión en el diario El país, el comunicador expresó su desilusión cuando López Obrador fue retratado feliz y sonriente con niños cantando un himno adulando a su persona. “El luchador social que yo aprecio habría tenido un ataque de pudor ante la burda exaltación del culto a la personalidad y de coraje ante la obvia manipulación de los pupilos por parte de un maestro oportunista”, destacó, resaltando la similitud de la escena con una pieza propagandística digna de Kim Jong-Un de Corea del Norte.

Andrés Manuel López Obrador, en su toma de posesión en diciembre de 2018 (Foto: Reuters)

Sin embargo, Zepeda Patterson aseguró que el país estaría en peores circunstancias si no existiera un personaje como López Obrador, “capaz de encausar política y democráticamente la exasperación de tantos”:

“La derecha no parece darse cuenta de que el verdadero peligro para ellos no es AMLO sino la fuerza que lo llevó a Palacio Nacional. Los descarrilamientos de trenes, los linchamientos espontáneos contra supuestos violadores, los llamados al saqueo son salidas extremas que no solo revelan la impunidad y la ausencia de Estado de derecho, sino también la rabia y el resentimiento contra un sistema que durante décadas decidió concentrar los beneficios en el tercio superior de la población. Optar por un sexenio a favor del cambio, que dé prioridad a los pobres, no solo es un tema de conciencia social y de ética, sino también de conveniencia política para los que preferimos evitar un estallido social”, apuntó.

El autor es economista por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales por Flacso, UNESCO, y realizó sus estudios de doctorado en ciencias políticas en la Sorbona, París. Su formación como periodista inició en El País de Madrid, España, de 1999 a 2001 y entre 2008 y 2010 fue director del periódico El Universal. Desde julio de 2011, el comunicador fundó y dirige el diario digital Sin Embargo.

(Foto: Infobae)

Como parte de sus intereses periodísticos destacan los temas de política, razón por la cual realizó un perfil biográfico de López Obrador para el libro Los Suspirantes 2006, mismo que profundizó y actualizó para la versiones de 2012 y 2018. Durante las campañas electorales del actual presidente, el comunicador dice haberse encontrado “un ser humano con virtudes y defectos, tozudo e implacable con sus principios y determinaciones, sencillo en sus planteamientos, austero, digno y honesto.”

“Comparto las banderas que sostiene el presidente, pero eso no significa que lo crea infalible o que siempre coincida con la manera en que intenta ponerlas en movimiento. En ocasiones, incluso, me parece que exhibe actitudes con las cuales obstaculiza sus propias metas, que son las mismas de muchos que lo hemos apoyado”, dijo Zepeda.

Por otra parte, el periodista destacó que de no cambiar la forma en la que está manejándose en el poder, Andrés Manuel va a terminar pareciéndose más a presidentes en la historia mexicana como: Luis Echeverría y José López Portillo, y no Benito Juárez o Francisco I. Madero, como pretende y pone de ejemplo. Esta cuestión, señaló, depende de que el mandatario mexicano disminuya los índices de pobreza, inseguridad pública y corrupción, mismos que lejos de haber mejorado en un año, se estancaron o empeoraron.

“El verdadero peligro para México, creo yo, es que fracase dramáticamente el proyecto de cambio, que no se consiga un impulso pendular para aliviar la situación de los desesperados y que el propio abismo social nos cobre la factura a todos”, concluyó.

