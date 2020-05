Por coronavirus, donación de sangre disminuyó 60%: IMSS

El IMSS urgió a la población a donar sangre para ayudar a los pacientes con algún tratamiento oncológico (Foto: Shutterstock)

A través de un comunicado de prensa, el director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Gamaliel Benítez Arvizu, señaló que a consecuencia de la epidemia por COVID-19, la recolección de sangre disminuyó en 60% de lo que habitualmente se capta en una jornada normal.

Benítez Arvizu explicó que previo a la emergencia sanitaria, el Banco de Sangre recibía de lunes a viernes en promedio a 150 donadores, mientras que el fin de semana eran cerca de 600. Ahora, la afluencia de gente es aproximadamente de 50 diarios.

En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población en general a donar sangre para ayudar a los pacientes con algún tratamiento oncológico, pues para hacer frente a la emergencia sanitaria por coronavirus, que según la Secretaría de Salud (SSa) ha reportado 47,144 casos confirmados acumulados y 5,045 decesos en México, la captación de sangre impactó directamente a los bancos que la recolectan.

El IMSS invitó a la población a continuar donando sangre (Foto: Twitter)

El especialista añadió que en dicho repositorio de sangre se han tomado las medidas necesarias para que la población que acuda a donar no se encuentre expuesta a riesgos de contagio, entre las que destacan las citas telefónicas para evitar aglomeraciones, mantener la sana distancia, así como un filtro sanitario de manera que se pueda identificar algún dato sugerente.

“Como unidad de Banco de Sangre no estamos dentro del hospital, no atendemos a pacientes con COVID-19 y la población que recibimos es sana. Cualquier persona es filtrada y si hay algún sospechoso, no inicia el proceso”, afirmó.

Por otra parte, el doctor Benítez Arvizu precisó que, con el objetivo de proteger a las personas que acuden a donar sangre a los centros de captación, el personal que labora cuenta con el equipo de protección necesario como son: goggles, cubrebocas, batas y demás insumos.

El especialista del IMSS subrayó que existen componentes de la sangre cuya vigencia es más corta, en particular las plaquetas, de las cuales depende el soporte de pacientes oncológicos como niñas, niños, o mujeres embarazadas que presentan problemas de coagulación.

El cáncer requiere de algunos componentes de la sangre para ser controlado (Foto: Archivo)

Sobre esto, el doctor Mario Pérez Martínez, jefe de la División de Consulta Externa de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dijo que el cáncer es una enfermedad que requiere de algunos componentes de la sangre para ser controlada. Asimismo, urgió a la población a no olvidar a éstas personas, ya que para el tratamiento de la enfermedad es de vital importancia el suministro de glóbulos rojos, plasma, plaquetas, entre otros.

Además, el especialista en oncología destacó que dichos componentes también son necesarios durante las intervenciones quirúrgicas para la extracción de tumores. Además, en el caso de las quimioterapias y radioterapias, se requiere que los pacientes tengan condiciones adecuadas en su sangre para llevar a cabo procedimientos que resulten en un control o mejora de la enfermedad.

A través de su cuenta de Twitter, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció que la dependencia de salud del estado iniciará una campaña para promover la donación de sangre en beneficio de pacientes que tengan afectaciones distintas a coronavirus.

El director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que pronto se difundirá una campaña para invitar a la población a la donación de sangre (Foto: IMSS)

“Vamos a empezar una campaña muy grande para la donación de sangre (...) Es sangre que salva vidas, es sangre necesaria para todos los otros padecimientos, por eso los queremos invitar (a donar)”, expresó en un video.

El funcionario aclaró que los bancos de sangre no están ubicados al interior de hospitales ni cerca de las zonas en las que se atiende a pacientes con COVID.19, sin embargo, nunca está demás tomar las precauciones necesarias durante el trayecto. “Donar sangre salva vidas, y hoy más que nunca es que hay que pensar en los demás y en lo que podemos darles”, enfatizó.

Para acudir a los Bancos de Sangre con previa cita, el IMSS pone a disposición del público en general los números: 55 55192063 y 55 55383512 de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas. Sábados y domingos de 07:30 a 21:00 horas.

