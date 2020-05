La pensión para adultos mayores ya es un derecho constitucional, no se va a quitar: secretaria del Bienestar

La pensión para adultos mayores ya es un derecho constitucional, dijo María Luisa Albores (Foto: Cuartoscuro)

María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Bienestar, dijo en conferencia de prensa vespertina que la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores ya es un derecho establecido en la constitución al que todas las personas que tengan a partir de 68 años o de 65, en el caso de las comunidades indígenas, tendrán acceso.

“Afortunadamente esto ya quedó en la Constitución, no es un programa que se vaya a quitar. Ya es un derecho y es un derecho para todas las mexicanas y todos los mexicanos que son indígenas de más de 65 años y en zonas no indígenas es 68 años. Volviéndose un derecho quiere decir que se queda cimentado durante este sexenio pero que no se va a quitar”, dijo.

Ante la contingencia sanitaria por coronavirus que ha reportado, según el último informe de la Secretaría de Salud (SSa), 42,595 casos positivos y 4,477 muertes, el gobierno federal repartió 42,000 millones de pesos como parte del programa Pensión para Adultos Mayores, lo que significó el beneficio de más de 8 millones de personas quienes recibieron los pagos correspondientes a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio de manera adelantada, así lo dio a conocer Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar.

“Estamos llegando a atender 8 millones de adultos mayores, para este bimestre marzo-abril y el adelanto que se decidió mayo-junio, hemos hecho una inversión social de 42 mil millones de pesos”, indicó la funcionaria en conferencia de prensa vespertina.

Desde el salón de Tesorería del Palacio Nacional, Montiel señaló que gracias a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de adelantar un bimestre el pago de la pensión a este sector, se generó una estrategia de apoyo a la economía familiar. “Este gobierno tenía prisa por entregarle los recursos a los adultos mayores ante la situación de emergencia sanitaria que vivimos, de tal manera que a través de este adelanto para mayo y junio, entregamos a los adultos mayores 4 meses en un solo pago que ascendió a 5 mil 240 pesos.”, destacó.

Además, explicó que para realizar la entrega del monto correspondiente a cada beneficiario se ajustó el pago de 20 a 15 días previo a la declaración de la fase 3 de la epidemia, por lo que el pago bancarizado se realizó el 10 de marzo para cubrir el bimestre marzo-abril y el 23 de marzo para el periodo de mayo-junio.

Asimismo, la funcionaria señaló que la Pensión del Bienestar a Adultos mayores ahora es universal, pues el único requisito para estos es que tengan más de 68 años y en el caso de las personas indígenas, la edad solicitada se reduce a 65 años, declaró:

La pensión como ya lo comentó nuestra Secretaria, es una pensión de carácter universal a partir de los 68 años, ¿qué significa que sea universal?, pues que es para todos. De tal manera que en esta pensión no hay una exclusión, ni una inclusión por pobreza. Es para todos ricos y pobres que vivan en el campo o la ciudad, y en el caso de la población indígena y afromexicana será a partir de los 65 años años y es para todos los que viven en ese espacio y que está determinado como territorio indígena

No obstante, ante las restricciones de movilidad para evitar la transmisión de coronavirus en México, la Secretaría del Bienestar tuvo que solicitar el apoyo de instituciones federales como a la delegación de Programas para el Desarrollo, Guardia Nacional, secretaría de Marina, Defensa Nacional, Educación, Salud y Agricultura, además de Telégrafos de México, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, entre otros, de manera que pudiera llevar a cabo la entrega del apoyo a los beneficiarios.

“Este esfuerzo en tiempos regulares se realiza a lo largo de un mes, pero teníamos el reto de llevar el doble de los recursos y realizarlo en la mitad del tiempo, tuvimos que generar las estrategias y pedir el auxilio de nuestros compañeros del gobierno federal para apoyar en esta gran tarea. Se volvió una cruzada a favor de los adultos mayores”, subrayó.

