Estos son los estados que terminarán el ciclo escolar a distancia

Autoridades estatales han decidido aplazar el regreso a clases presenciales (Foto: Pixabay)

La epidemia de COVID-19 en México que, según la Secretaría de Salud (SSa), ha dejado un saldo de 42,595 personas infectadas y 4,477 defunciones por la enfermedad, ante este panorama, algunos estados han decidido concluir el ciclo escolar 2019-2020 a distancia y aplazar el regreso a clases presenciales que anteriormente se había establecido para el primer día de junio.

Así lo han anunciado algunos gobernadores, los cuales no consideran estar en las condiciones adecuadas para el regreso de los estudiantes a las instalaciones académicas. Uno de ellos es el mandatario estatal de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quien dijo: “La decisión está tomada; no regresan a las aulas”. Añadió que la educación a distancia será la premisa para concluir el ciclo escolar en su estado, por lo que se destinarán recursos a fin de apoyar a aquellos niños y jóvenes que no tienen acceso a la tecnología.

“En el caso de las clases, yo no estoy de acuerdo en el regreso a clases, nosotros creemos, y así nos lo indican nuestros propios estudios, que si vamos a tratar de reactivar la economía, las clases deben terminar en línea, y por eso tendré una reunión mañana y pasado con el sector educativo y definiremos cual es el protocolo de atención en Coahuila”, señaló.

Según el gobernador de Michoacán, 1,300,000 alumnos deberán terminar los estudios correspondientes al ciclo en sus casas (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Asimismo, la secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante, sostuvo que se viven momentos cruciales por lo que no se deben relajar las medidas ante la crisis sanitaria por coronavirus. “No habrá regreso a clases, esto significa que nuestras niñas, niños y jóvenes no regresarán a las aulas en el mes de junio”, apuntó. También, la funcionaria solicitó la colaboración de padres de familia para culminar el ciclo escolar en línea y dijo que se había logrado un acuerdo con la SEP para regresar a clases dos semanas antes del periodo académico 2020-2021.

Por otra parte y pese a tener luz verde para reiniciar todas las actividades el 18 de mayo, Michoacán también se incluyó en la lista de entidades que no regresará a clases, así lo informó Héctor Ayala, secretario de Educación. El funcionario señaló que más de 1,300,000 alumnos del estado deberán terminar los estudios correspondientes al ciclo en sus casas, a través de plataformas digitales, hasta el 3 de julio.

En los estados de Jalisco y Guerrero ya se había descartado el regreso a clases presenciales durante este ciclo académico, por lo que los estudiantes estas entidades concluirán sus asignaturas en línea, de acuerdo a los gobernadores de dichas entidades. “En este país no hay condiciones para regresar a clases”, enfatizó el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro.

Los estudiantes de San Luis Potosí, Nuevo León, Chichuahua, Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur no regresarán a las aulas (Foro: Cuartoscuro)

Después del primero de junio, Querétaro también continuará con la educación a distancia. Se trata de 655,000 alumnos de todos los niveles educativos que no regresarán a las aulas, expuso el secretario de Educación del estado, Alfredo Botello Montes.

“A fin de anteponer el cuidado de la salud de las y los estudiantes, así como de los maestros y disminuir el riesgo de propagación del virus de Covid-19, a partir del 1 de junio de 2020, el servicio de educación de nivel básico, público y privado, mantendrá las estrategias de educación a distancia, establecidas por la autoridad educativa”, expresó el gobernador.

Aunado a esto, los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur se pronunciaron en contra de que las actividades académicas de la educación básica, media y superior se reanuden el primero de junio. Razón por la cual, los estudiantes deberán terminar sus asignaturas a través de herramientas tecnológicas desde sus casas.

El titular de la SEP declaró que el regreso a clases se dará únicamente cuando el semáforo de actividades permitidas esté en verde (Foto: Cuartoscuro)

Esto después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer el plan de regreso a la “nueva normalidad”, en donde se incluyen las medidas generales para que se reanuden actividades sociales, económicas y educativas tras la epidemia por coronavirus en México.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma hizo hincapié en que el regreso a clases presenciales se dará únicamente cuando el semáforo de actividades permitidas esté en verde.

“Como ya explicó la secretaria Graciela Márquez, no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar, y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, sólo abriremos con semáforo verde”, indicó el funcionario.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia ya se habían cursado entre el 73% y el 89% de los contenidos correspondientes al inicio del curso, y que a través del programa “Aprende en Casa”, el cual es seguido por ocho de cada diez maestros y por nueve de cada diez alumnos, está asegurado el ciclo escolar 2019-2020.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Coronavirus en México hoy: suman 4,477 muertos y 42,595 casos confirmados

“Siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan”, reconoció Sheinbaum

Aprende en Casa SEP: horarios de clases del 15 de mayo para alumnos de preescolar, primaria y secundaria